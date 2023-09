Ang Prehistoric Fish ay Nagbibigay ng Insight sa Ebolusyon ng Bungo

Ang isang bagong pag-aaral na inilathala sa Kalikasan ay nagsiwalat na ang isang 455-milyong taong gulang na fossil na isda, Eriptychius americanus, ay nagbigay ng mahalagang mga pananaw sa ebolusyon ng mga bungo ng vertebrate. Ang mga mananaliksik mula sa University of Birmingham, Naturalis Biodiversity Center, at ang Natural History Museum ay gumamit ng computed tomography upang muling likhain ang isang detalyadong 3D na representasyon ng bungo ng isda. Ito ang unang pagkakataon na ang ganitong komprehensibong rekonstruksyon ay ginawa sa ispesimen na ito, na nakolekta noong 1940s at nakalagay sa Field Museum of Natural History.

Natuklasan ng pag-aaral na si Eriptychius ay may kakaibang istraktura ng bungo na hindi katulad ng anumang nakitang vertebrate. Sa halip na magkaroon ng matibay na buto o istraktura ng cartilage na bumabalot sa utak, ang isda na ito ay naghiwalay, mga independiyenteng cartilage na nagpoprotekta sa utak nito. Iminumungkahi ng pagtuklas na ito na ang ebolusyon ng mga istruktura upang paghiwalayin ang utak mula sa ibang bahagi ng ulo ay maaaring nagmula kay Eriptychius.

Ipinaliwanag ni Dr. Ivan Sansom, ang nakatataas na may-akda ng pag-aaral, ang kahalagahan ng mga natuklasang ito: "Ito ay lubhang kapana-panabik na mga resulta na maaaring magbunyag ng maagang kasaysayan ng ebolusyon kung paano pinrotektahan ng mga primitive vertebrates ang kanilang utak." Binigyang-diin din niya ang kahalagahan ng pag-aaral ng mga koleksyon ng museo at paglalapat ng mga bagong pamamaraan upang tumuklas ng mga bagong insight tungkol sa mga sinaunang organismo.

Binigyang-diin ni Dr. Richard Dearden, ang nangungunang may-akda ng pag-aaral, kung paano pinahintulutan ng mga makabagong diskarte sa imaging ang mga mananaliksik na matuklasan ang natatanging pangangalaga ng ulo ng isda, na pinupunan ang malaking puwang sa aming pag-unawa sa ebolusyon ng bungo. Ang kaalamang ito ay may implikasyon sa pag-unawa sa ebolusyon ng bungo sa lahat ng vertebrates, kabilang ang mga tao.

Ang pag-aaral na ito ay nagpapakita ng halaga ng paggamit ng mga advanced na diskarte sa imaging upang pag-aralan ang mga fossil at magkaroon ng mas malalim na pag-unawa sa mga patay na species. Itinatampok din nito ang kahalagahan ng mga koleksyon ng museo sa pagbibigay ng mahahalagang specimen para sa siyentipikong pananaliksik.

