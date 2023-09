Ang Sinaunang Fossil Fish ay Nag-aalok ng Bagong Insight sa Ebolusyon ng Vertebrate Skulls

By

Ang isang 455-milyong taong gulang na fossil fish ay nagbigay sa mga mananaliksik ng isang bagong pananaw sa kung paano umunlad ang mga vertebrates upang protektahan ang kanilang mga utak, ayon sa isang pag-aaral na inilathala sa Kalikasan. Ang specimen na pinag-uusapan ay Eriptychius americanus, isang sinaunang isda na walang panga na natuklasan sa Colorado, USA. Ang mga mananaliksik, mula sa University of Birmingham, Naturalis Biodiversity Center sa Leiden, Netherlands, at ang Natural History Museum, ay gumamit ng computed tomography upang lumikha ng isang detalyadong 3D na representasyon ng bungo ng isda.

Ang pag-aaral na ito ay ang unang komprehensibong muling likhain ang bungo ni Eriptychius, na nakolekta noong 1940s, na orihinal na inilarawan noong 1960s, at kasalukuyang nakalagay sa Field Museum of Natural History sa Chicago. Ang pananaliksik na pinondohan ng Leverhulme Trust ay nagsiwalat na si Eriptychius ay naghiwalay, independiyenteng mga cartilage na bumabalot sa utak, hindi tulad ng mga susunod na species na may ganap na nakagapos na hawla ng kartilago. Ito ay nagpapahiwatig na ang maagang ebolusyon ng mga istruktura upang paghiwalayin ang utak mula sa ibang bahagi ng ulo ay maaaring nagsimula kay Eriptychius.

Si Dr. Ivan Sansom, Senior Lecturer sa Palaeobiology sa Unibersidad ng Birmingham at senior author ng pag-aaral, ay nagpahayag ng pananabik sa mga natuklasan, na nagsasabi na maaari nilang ihayag ang maagang kasaysayan ng ebolusyon kung paano pinoprotektahan ng mga primitive vertebrates ang kanilang utak. Si Dr. Richard Dearden, nangungunang may-akda ng pag-aaral at Postdoctoral Research Fellow sa Naturalis Biodiversity Center, ay nagbigay-diin sa kahalagahan ng pagtuklas, na nagsasaad na pinupuno nito ang isang malaking puwang sa pag-unawa sa ebolusyon ng bungo sa lahat ng vertebrates, kabilang ang mga tao.

Itinatampok ng pag-aaral na ito ang kahalagahan ng mga koleksyon ng museo at ang paggamit ng mga bagong pamamaraan ng imaging sa pag-aaral ng mga sinaunang specimen. Sa pamamagitan ng paggamit ng computed tomography, natuklasan ng mga siyentipiko ang mga bagong insight sa ebolusyon ng vertebrate skulls. Ang mga natuklasan ay nagbibigay ng mahalagang impormasyon tungkol sa mga unang yugto ng proteksyon ng utak sa mga primitive vertebrates at nag-aambag sa aming pag-unawa sa kasaysayan ng ebolusyon ng mahalagang anatomical na tampok na ito.

