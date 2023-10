Paano Nakakaapekto ang Mga Starlink Satellite ng SpaceX sa Astronomy ng Radyo

Nababahala ang mga astronomo tungkol sa epekto ng Starlink satellite ng SpaceX sa astronomy ng radyo. Ang Square Kilometer Array Observatory (SKAO) ay nakatakdang maging pinakamalakas na teleskopyo sa radyo sa mundo, ngunit ang pagtaas ng bilang ng mga satellite constellation ay nagdudulot ng banta sa pagiging epektibo nito. Ang Starlink ay mayroon nang mahigit 4,600 satellite sa orbit at planong maglunsad ng hanggang 42,000 pa. Ang mga satellite na ito, kasama ang mga konstelasyon sa hinaharap mula sa mga kumpanya tulad ng Amazon, ay nagdudulot ng liwanag na polusyon at nakakasagabal sa mga obserbasyon sa lupa.

Natuklasan ng mga radio astronomer na nagsasagawa ng mga paunang pagsusuri sa Engineering Development Array 2 (EDA2) sa Western Australia tungkol sa mga resulta. Ang mga emisyon mula sa mga satellite ng Starlink ay makabuluhang mas maliwanag kaysa sa mga astronomical signal na nakita ng SKAO. Dalawang uri ng kontaminasyon ang natukoy: inaasahang signal sa pagitan ng mga satellite at lupa, at hindi sinasadyang mga emisyon mula sa electronics ng mga satellite. Ang mga emisyong ito ay nakakasagabal sa pagtuklas ng mga signal mula sa cosmic na bukang-liwayway, isang kritikal na panahon sa kasaysayan ng uniberso.

Bagama't hindi lumalabag ang SpaceX sa anumang mga internasyonal na kasunduan, ang overlap sa pagitan ng mga senyales ng Starlink at mga senyales ng astronomya ay ginagawang mas mahirap ang pag-aaral sa cosmic bukang-liwayway. Binibigyang-diin ng mga may-akda ng pag-aaral ang pangangailangan para sa diyalogo sa pagitan ng mga pribadong kumpanya, mga ahensya ng regulasyon, at komunidad ng astronomiya. Hindi dapat i-marginalize ang Astronomy ng mga aksyon ng mga pribadong kumpanya, at kailangang gumawa ng mga hakbang upang balansehin ang mga pangangailangan ng global high-speed internet access at ang pagpapanatili ng mga tradisyon ng astronomy.

Habang ang astronomy ng radyo ay haharap sa dumaraming mga paghihirap habang lumalaki ang mga konstelasyon ng satellite, napakahalagang tugunan ang epekto sa mga obserbasyon sa siyensya. Kailangang kumilos ngayon upang matiyak na maririnig ang mga tinig ng mga astronomo, at ang pagbuo ng mga satellite constellation ay ginagawa nang may pag-iingat at pagsasaalang-alang para sa pangangalaga ng mahalagang siyentipikong pananaliksik.

Pinagmumulan:

– Artikulo: “Paano Nakakaapekto ang Starlink Satellites ng SpaceX sa Astronomy ng Radyo”

– arXiv.org: “Mga Epekto ng Mga Satellite Constellation sa SKAO EDA2”