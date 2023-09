Ang Nerf Blaster Design ay Nagpapaputok ng 100 Darts Bawat Segundo

Buod: Isang DIY enthusiast ang gumawa ng ganap na awtomatikong Nerf blaster na kayang magpaputok ng 100 darts bawat segundo, na lumalampas sa karaniwang mga laruang Nerf sa mga tuntunin ng suntok, katumpakan, at bilis ng sunog. Gumagamit ang disenyo ng blaster ng kalahating haba na darts, na lumilipad nang mas mahusay kapag inilunsad ng mga high-powered blaster. Ang mga darts ay inilalagay sa isang drum magazine na may mga slider na nagtutulak sa kanila sa mga gulong habang umiikot ang drum. Ang pagkamit ng mataas na rate ng sunog ay isang hamon, na ang tagalikha ay nahaharap sa mga paghihirap tulad ng mga ginutay-gutay na darts at mga bahagi na lumilipad sa mga magazine. Gayunpaman, sa pamamagitan ng umuulit na disenyo, ang blaster ay gumagana na ngayon nang maayos, kasama ang mga darts na umaalis sa magazine at tumataas pababa sa napakabilis. Ibinahagi ang mga video na nagpapakita ng kumikilos na blaster, na nagpapakita ng mabilis na sunod-sunod na pagpapaputok ng darts.

Para sa mga mahilig sa Nerf na naghahanap ng pinahusay na karanasan sa pagsabog, matagumpay na nakagawa ang isang DIY designer na kilala bilang [3DprintedLife] ng isang ganap na awtomatikong blaster na lumalampas sa mga limitasyon ng karaniwang mga laruan ng Nerf. Ang makabagong disenyo na ito ay naglalayong makamit ang isang kahanga-hangang bilis ng sunog na 100 darts bawat segundo habang pinapanatili ang pinahusay na suntok at katumpakan.

Upang makamit ang ninanais na pagganap, ginagamit ng blaster ang paggamit ng kalahating haba na darts, na kilala na nagpapakita ng mas mahuhusay na katangian ng paglipad kapag inilunsad ng mga high-powered blaster. Ang mga darts na ito ay itinutulak ng mga sinturon na hinimok ng makapangyarihang mga motor, katulad ng mga mekanika ng mga blaster ng gulong. Ang mga bala ay inilalagay sa isang drum magazine na nilagyan ng mga slider na mahusay na itulak ang mga darts sa mga umiikot na gulong.

Gayunpaman, ang proseso ng pagkamit ng fire rate na 100 darts bawat segundo ay napatunayang isang malaking hamon. Nakatagpo ang taga-disenyo ng mga hadlang tulad ng mga ginutay-gutay na darts at mga magazine na naglalabas ng mga bahagi sa panahon ng proseso ng pagbuo. Sa pamamagitan ng masigasig na pag-ulit at pagpino ng disenyo, ang mga isyung ito ay unti-unting nalampasan. Ang resulta ay isang blaster na mapagkakatiwalaan na naglulunsad ng mga darts mula sa magazine, na nagtutulak sa kanila pababa sa mga kahanga-hangang bilis.

Para sa mga interesadong tuklasin ang mga intricacies ng disenyo ng blaster, available ang mga file sa pamamagitan ng OnShape. Bukod pa rito, ibinahagi ang mga video na nagpapakita ng mga kakayahan ng blaster sa mabilis na pagpapaputok, na nag-aalok sa mga manonood ng pagkakataong masaksihan ang kahanga-hangang sunod-sunod na paglabas ng mga darts.

Ang mga karagdagang disenyo at pagbabago ng Nerf blasters ay dati nang nakita, na nagpapakita ng dedikasyon at pagkamalikhain ng Nerf enthusiast community.

Pinagmumulan:

– [3DprintedLife]

– YouTube (hindi ibinigay ang mga link ng video)