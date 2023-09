Ang Cosmic Neighborhoods ng Supermassive Black Holes

Bilang isang astronomer sa Unibersidad ng Arizona, isa sa aking mga pangunahing lugar ng pag-aaral ay ang paglaki ng napakalaking black hole. Katulad ng kung paano tayo hinuhubog ng ating pagpapalaki bilang mga indibidwal, ang kapaligiran kung saan naninirahan ang isang napakalaking black hole ay maaari ding makaapekto sa paglaki nito.

Ang bawat napakalaking black hole ay may tahanan, na kilala bilang host galaxy nito, at isang kapitbahayan, na binubuo ng lokal na grupo ng iba pang mga kalawakan. Ang napakalaking black hole na ito ay lumalaki sa pamamagitan ng pagkonsumo ng gas na naroroon na sa loob ng kanilang host galaxy, kung minsan ay nagiging bilyun-bilyong beses na mas mabigat kaysa sa ating Araw.

Hinuhulaan ng teoretikal na pisika na dapat tumagal ng bilyun-bilyong taon para lumaki ang mga black hole bilang mga quasar, na hindi kapani-paniwalang maliwanag at makapangyarihang mga bagay na pinapagana ng mga black hole. Gayunpaman, natuklasan ng mga astronomo na maraming quasar ang nabuo sa mas maikling panahon ng ilang daang milyong taon.

Ang nakakaintriga na hindi pangkaraniwang bagay na ito ng mas mabilis kaysa sa inaasahang paglaki ng black hole ay humantong sa akin na tuklasin ang espasyong nakapalibot sa mga black hole na ito. Interesado ako sa pagtukoy kung ang pinakamalalaking quasar ay nabubuo sa mga rehiyong may maraming populasyon na may maraming iba pang mga kalawakan, o kung maaari silang lumaki sa napakalaking sukat kahit na sa mga tiwangwang na lugar ng uniberso.

Ang isang aspeto na aking pinag-aaralan ay ang mga protocluster ng galaxy. Ang mga protocluster ay mga koleksyon ng mga kalawakan na hindi pa gumuho sa isang bagay. Naglalaman ang mga ito ng daan-daang mga kalawakan at nailalarawan sa pamamagitan ng nagbabanggaan na mga kalawakan, lumalaking mga black hole, at napakaraming gas na sa kalaunan ay magbibigay ng mga bagong bituin.

Ang mga protocluster na ito ay lumalaki sa mas mabilis na bilis kaysa sa orihinal na pinaniniwalaan, na nagpapakita ng isa pang cosmic puzzle para malutas ng mga astronomo. Sinusubukan naming maunawaan ang koneksyon sa pagitan ng mabilis na ebolusyon ng mga quasar at protocluster.

Upang suriin ang mga protocluster, ang mga astronomer ay nangangailangan ng parehong mga imahe at spectra ng bawat kalawakan sa loob ng protocluster. Ang mga larawan ay nagbibigay ng impormasyon tungkol sa hugis, laki, at kulay ng isang kalawakan, habang ang spectra ay nagpapakita ng distansya ng kalawakan mula sa Earth batay sa mga partikular na wavelength ng liwanag.

Ang paparating na James Webb Space Telescope ay lubos na magpapahusay sa ating kakayahang mag-aral ng mga protocluster at quasar. Ang advanced na teleskopyo na ito ay magbibigay-daan sa amin na obserbahan ang mga kalawakan at black hole habang lumilitaw ang mga ito bilyun-bilyong taon na ang nakalilipas, na nagbibigay ng isang sulyap sa kanilang maagang ebolusyon.

Isang partikular na instrumento sa James Webb Space Telescope, na tinatawag na wide-field slitless spectrograph, ang nagpabago sa paghahanap para sa mga kalapit na kalawakan. Makakakuha ito ng spectra para sa lahat ng mga kalawakan sa loob ng field of view nito nang sabay-sabay, na nagbibigay-daan sa mga astronomo na imapa ang buong cosmic na mga lungsod sa loob lamang ng ilang oras.

Maraming mga kasalukuyang proyekto ang gumagamit ng James Webb Space Telescope upang pag-aralan ang mga quasar environment. Ang mga proyektong ito ay naglalayong obserbahan ang mga quasar at ang kanilang mga kalapit na kalawakan mula sa isang panahon humigit-kumulang 800 milyong taon pagkatapos ng Big Bang. Sa pamamagitan ng pagsusuri sa liwanag na ibinubuga ng hydrogen at oxygen, matutukoy ng mga astronomo ang mga 3D na lokasyon ng mga kalawakan na may kaugnayan sa maliwanag na mga quasar.

Ang koponan ng ASPIRE sa Steward Observatory ng Unibersidad ng Arizona ay nangunguna sa isang naturang proyekto. Natukoy na nila ang isang protocluster sa paligid ng isang napakaliwanag na quasar at kinumpirma ito ng spectra mula sa 12 kalawakan. Natuklasan ng isa pang pag-aaral ang mahigit isang daang kalawakan sa paligid ng pinakamaliwanag na quasar na kilala sa unang bahagi ng uniberso, kung saan 24 sa mga ito ay malapit sa o sa loob ng kapitbahayan ng quasar.

Ang James Webb Space Telescope's wide-field slitless spectrograph ay may pangakong magbibigay sa amin ng isang hindi pa nagagawang view ng quasar environment, na nagbibigay-daan sa amin upang higit na maunawaan ang mga cosmic neighborhood kung saan naninirahan ang napakalaking black hole.

Kahulugan:

– Supermassive black hole: isang black hole na may mass na milyun-milyon o bilyun-bilyong beses kaysa sa Araw.

– Quasar: isang napakaliwanag at makapangyarihang bagay, na pinapagana ng napakalaking black hole sa gitna nito.

– Host galaxy: ang kalawakan na naglalaman ng napakalaking black hole.

– Protocluster: isang koleksyon ng mga galaxy bago sila bumagsak sa isang bagay.

– Spectra: ang pamamahagi ng mga wavelength na ibinubuga o hinihigop ng isang bagay, na nagbibigay ng mahahalagang impormasyon tungkol sa mga katangian at distansya ng bagay.

– James Webb Space Telescope: isang paparating na teleskopyo sa kalawakan na ilulunsad ng NASA, na idinisenyo upang pag-aralan ang mga unang galaxy at bituin ng uniberso.

