Pinapakinis ang 3D Printed Objects gamit ang Baby Powder at Resin

By

Ang mga linya ng layer sa isang 3D na naka-print na bagay ay maaaring maging tanda ng proseso ng pagmamanupaktura nito. Gayunpaman, mayroong iba't ibang mga pamamaraan na maaari mong gamitin upang makamit ang isang mas makinis na ibabaw, tulad ng sanding, chemical smoothing, o paggamit ng mga filler. Pinagsasama ng isang makabagong pamamaraan ang baby powder at resin upang lumikha ng makinis na pagtatapos.

Sa isang kamakailang video ni [DaveRig], ipinakita ang proseso. Nagsisimula ang eksperimento sa isang semi-spherical na bagay na may kapansin-pansing mga linya ng layer. Upang pakinisin ang mga linyang ito, pinaghahalo ng [DaveRig] ang resin at baby powder, na naglalayong magkaroon ng pare-parehong katulad ng gatas o cream. Nilagyan niya ng limang patong ng pinaghalong ito ang bagay, pinapagaling at sinasampal gamit ang isang 120-grit na papel de liha sa pagitan ng bawat amerikana.

Kapag nakumpleto na ang proseso ng pagpapakinis, ang mga karaniwang hakbang sa post-processing ay isasagawa. Pinupunasan ni [DaveRig] ang bagay gamit ang alkohol, nagsasagawa ng karagdagang sanding, at nagpapatuloy sa wet sanding. Sa wakas, ang isang airbrush ay ginagamit upang maglapat ng isang malinaw na amerikana. Ang resulta ay isang kahanga-hangang makinis na ibabaw, na maihahambing sa karaniwang bowling ball.

Ito ay nagkakahalaga ng noting na ang pamamaraan na ito ay maaaring hindi angkop para sa lahat ng mga uri ng 3D na naka-print na mga bagay. Ang mga salik tulad ng materyal na ginamit at ang nais na resulta ay dapat isaalang-alang.

Nasubukan mo na ba ang pamamaraang ito o anumang iba pang mga pamamaraan sa post-processing? Ipaalam sa amin sa mga komento!

Pinagmumulan:

– [Source Article] (Alisin ang URL)

– [Pinagmulan ng Video] (Alisin ang URL)