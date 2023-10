Iminumungkahi ng Pag-aaral ang Underground Magma bilang Pinagmumulan ng Carbon sa Panahon ng Paleocene-Eocene Thermal Maximum

By

Ang isang kamakailang pag-aaral na inilathala sa Nature Geoscience ay nagmumungkahi na ang underground magma ay may mahalagang papel sa pagpapalabas ng carbon sa panahon ng Paleocene-Eocene Thermal Maximum (PETM) na kaganapan, na naganap 56 milyong taon na ang nakalilipas. Ang PETM ay isang panahon ng matinding global warming, na nagreresulta sa 5º C (9º F) na pagtaas ng temperatura at makabuluhang pagbabago sa kapaligiran.

Ang mga nakaraang teorya tungkol sa pinagmulan ng carbon sa panahon ng PETM ay pinagtatalunan sa pagitan ng destabilisasyon ng methane ice sa seabed at aktibidad ng bulkan sa North Atlantic. Gayunpaman, ang bagong pananaliksik na pinamumunuan ni Propesor Christian Berndt ng GEOMAR Helmholtz Center para sa Ocean Research ay nagmumungkahi na ang hydrothermal venting na dulot ng underground na magma ay maaaring naging responsable para sa paglabas ng methane at CO2 sa atmospera.

Upang imbestigahan ang teoryang ito, nagsimula ang pangkat ng pananaliksik sa isang proyekto upang mag-drill at mag-sample ng isang hydrothermal vent na kilala bilang Modgunn Vent, na matatagpuan sa baybayin ng Norway. Matapos maghintay ng 17 taon para sa pagsisimula ng pagbabarena, sa wakas ay nakolekta ang mga sample noong 2021. Ang pagsusuri sa mga sample na ito ay nagbigay ng tiyak na ebidensya ng hydrothermal venting bago ang simula ng PETM.

Tinukoy ng mga mananaliksik ang dalawang pangunahing piraso ng ebidensya sa bunganga ng Modgunn Vent upang suportahan ang kanilang hypothesis. Una, napagmasdan nila ang pagbabago sa carbon isotopes, isang globally na kinikilalang marker ng PETM. Pangalawa, natagpuan nila ang pagkakaroon ng isang tiyak na species ng plankton na umiiral lamang sa panahon ng PETM. Gayunpaman, ang tiyempo ng pagbuo ng bunganga ay nananatiling hindi tiyak, dahil ang ebidensya na nagpapahiwatig ng pagsisimula ng PETM ay matatagpuan sa mga sediment na 10-15 metro sa itaas ng sahig ng bunganga.

Sa kabila ng patuloy na debate tungkol sa tiyempo ng pagbuo ng bunganga, ang pag-aaral na ito ay nagmumungkahi na ang hydrothermal venting na dulot ng underground na magma ay may malaking papel sa pagpapalabas ng carbon sa panahon ng PETM. Ang karagdagang pananaliksik at pagsusuri ay patuloy na magbibigay liwanag sa mga kumplikadong proseso na nag-ambag sa makabuluhang kaganapan sa klima na ito.

