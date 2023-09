Kinumpleto ng Polaris Spaceplanes ang Mga Matagumpay na Test Flight para sa MIRA-Light Prototype

Ang kumpanya ng German aerospace, Polaris Spaceplanes, ay nakumpleto kamakailan ang isang 15-flight test campaign para sa MIRA-Light prototype na sasakyan nito. Sa loob ng tatlong araw sa pagitan ng Agosto 22 at Setyembre 8, ang mga flight ay naglalayong ipakita ang aerodynamics at flight control system ng mini-spaceplane. Ang prototype, na may sukat na 8.2 talampakan (2.5 metro) lamang ang haba, ay gumamit ng apat na electric fan para sa propulsion.

Sa panahon ng 10 sa 15 flight, ang MIRA-Light ay nilagyan ng simulate aerospike engine upang masuri ang epekto nito sa performance ng sasakyan. Sa panahon ng pagsubok na kampanya, ang prototype ay naipon ng humigit-kumulang 40 minuto ng oras ng paglipad, na minarkahan ang isang matagumpay na milestone para sa Polaris Spaceplanes.

Sa pasulong, ang data na nakolekta mula sa MIRA-Light flight ay gagamitin upang bumuo ng mas malaking sasakyang MIRA. Ang susunod na pag-ulit na ito ay susukat ng halos 14 talampakan (4.25 metro) at magkakaroon ng aktwal na linear aerospike engine upang paganahin ang pagsubok ng pinagsamang mga sistema ng paglipad.

Ang mga prototype ng MIRA at MIRA-Light ay nagsisilbing precursors sa ultimate demonstration model ng Polaris Spaceplanes, ang NOVA. Kasunod ng matagumpay na pagsubok ng MIRA na sasakyan, plano ni Polaris na palakihin pa ang disenyo sa haba na 22 talampakan (6.7 metro) para sa modelong NOVA. Gagamitin ng NOVA ang apat na kerosene-fueled jet engine, bilang karagdagan sa functional na aerospike engine nito, na nagbibigay-daan sa mga full rocket-powered flight sa supersonic na bilis sa itaas na kapaligiran ng Earth.

Sa pag-aakalang magiging maayos ang mga paparating na demonstration mission para sa MIRA, nilalayon ng Polaris Spaceplanes na simulan ang paglipad sa modelong NOVA sa 2024. Ang mga prototype na ito ay bahagi ng isang mas malawak na plano ng kumpanya upang bumuo ng isang multipurpose, hypersonic na sasakyan sa transportasyon na tinatawag na AURORA. Ang inaakala na AURORA ay idinisenyo upang magdala ng payload na hanggang 22,000 pounds (10,000 kilograms) sa suborbital velocities o hanggang 2,200 pounds (1,000 kilograms) sa anumang inclined orbit.

Itinakda ng Polaris Spaceplanes ang pagpapalipad sa sasakyan ng AURORA sa pagitan ng 2026 at 2027, na nagpapakita ng pangako nitong isulong ang teknolohiya ng aerospace at itulak ang mga hangganan ng paggalugad sa kalawakan.

Pinagmumulan:

– European Spaceflight

– Website ng Polaris Spaceplanes