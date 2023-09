Ang Pagtuklas ng Polar Ring Galaxies ay Nagbabadya sa Mga Galactic Structure

By

Ang mga kalawakan ay may iba't ibang hugis, at ang aming pag-unawa sa mga ito ay umunlad habang pinalawak namin ang aming mga obserbasyon sa kabila ng visual spectrum. Ang mga polar ring galaxies (PRGs) ay isang natatanging uri ng galaxy na nailalarawan sa pamamagitan ng panlabas na singsing ng gas at mga bituin na nakatagilid patayo sa galactic plane. Ang mga singsing na ito, kadalasang binubuo pangunahin ng nagkakalat na hydrogen gas, ay karaniwang nakikita lamang sa mga radio wavelength.

Bagama't ang mga polar ring galaxies ay unang natuklasan noong 1978, ang proseso ng pagbuo ng mga galactic structure na ito ay nananatiling isang misteryo. Ang isang teorya ay nagmumungkahi na ang mga singsing ay resulta ng galactic collisions, kung saan ang hydrogen gas mula sa nagbabanggaan na mga kalawakan ay itinapon sa isang polar alignment. Dahil dito, pinaniniwalaan na bihira ang mga polar ring galaxies. Gayunpaman, ang isang kamakailang survey ng mga kalawakan na isinagawa bilang bahagi ng proyekto ng WALLABY ay nagpapahiwatig na ang mga PRG ay maaaring mas karaniwan kaysa sa naunang naisip.

Ang proyektong WALLABY, na kumakatawan sa Widefield ASKAP L-band Legacy All-sky Blind surveY, ay naglalayong lumikha ng isang high-resolution na mapa ng neutral hydrogen sa Southern Hemisphere na kalangitan. Sa pamamagitan ng pagmamapa sa intergalactic gas at ng hydrogen na nakapalibot sa mga kalawakan, ang survey ay nagbibigay ng mahahalagang insight sa mga istruktura ng mga cosmic na bagay na ito. Sa paunang yugto ng survey, humigit-kumulang 600 galaxy ang na-map, at dalawang polar ring galaxies ang natukoy.

Batay sa mga natuklasang ito, tinatayang 1% hanggang 3% ng mga kalawakan na sinuri sa WALLABY ang magpapakita ng mga istruktura ng polar ring. Sa pagkumpleto ng survey, posibleng daan-daang polar ring galaxies ang matutuklasan, na makabuluhang nagpapataas ng ating kaalaman sa mga enigmatic galactic formation na ito. Bukod dito, ang kasaganaan ng data na nakalap sa pamamagitan ng proyektong ito ay mag-aalok sa mga astronomo ng mas malalim na pag-unawa sa kung paano nabuo at nagbabago ang mga kakaibang galaxy na ito. Maaari rin itong magbigay ng mahahalagang insight sa pakikipag-ugnayan sa pagitan ng dark matter at mga galaxy.

Sa pangkalahatan, ang pagtuklas ng mga polar ring galaxies at ang kasalukuyang proyekto ng WALLABY ay nag-aalok ng magandang paraan para tuklasin ang mga nakatagong istruktura sa loob ng mga kalawakan at malutas ang mga misteryo ng uniberso.

Kahulugan:

– Polar ring galaxies (PRGs): Spiral o elliptical galaxies na may panlabas na singsing ng gas at mga bituin na halos nakatagilid na patayo sa galactic plane.

– WALLABY: Widefield ASKAP L-band Legacy All-sky Blind surveY, isang proyektong naglalayong lumikha ng high-resolution na mapa ng neutral hydrogen sa Southern Hemisphere na kalangitan.

Pinagmumulan:

– Deg, N., et al. "WALLABY pilot survey: ang potensyal na polar ring galaxies NGC 4632 at NGC 6156." Mga Buwanang Paunawa ng Royal Astronomical Society 525.3 (2023): 4663-4684.