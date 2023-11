Nakipagtulungan ang Pakistan sa European Space Agency upang Ilunsad ang Satellite Constellation sa 2027

Kamakailan ay nilagdaan ng Pakistan ang isang kasunduan sa European Space Agency (ESA) upang magtatag ng sarili nitong konstelasyon ng mga satellite sa 2027. Ang landmark deal na ito ay magbibigay-daan sa Pakistan na pahusayin ang mga kakayahan nito sa pagsubaybay sa paggamit ng lupa, agrikultura, imprastraktura, at mga emerhensiya. Ang satellite constellation ay bubuo ng isang sistema ng hindi bababa sa apat na satellite - tatlong optoelectronic at isang radar - na nagtatrabaho nang magkasabay upang mangolekta ng mahalagang data.

Ang halaga ng proyekto, na tinatayang nasa €85 milyon (378 milyong zloty), ay popondohan ng Pakistan, habang ang ESA ay magpapalawak ng kadalubhasaan nito sa disenyo, konstruksyon, paglulunsad, at pagkomisyon ng mga satellite. Ang sama-samang pagsisikap na ito ay hindi lamang magpapalakas sa programa ng kalawakan ng Pakistan ngunit magpapalakas din sa posisyon nito sa larangan ng pagmamasid sa Earth.

"Sa kasalukuyan, ang Pakistan ay walang sariling mga satellite, at ang pangangailangan para sa data na may mataas na resolusyon ay napakataas," itinampok ni Waldemar Buda, ang ministro ng pag-unlad ng bansa. Ang pagkakaroon ng data na ito ay mag-aalok ng napakalaking benepisyo sa pagsusuri sa epekto ng pagbabago ng klima, polusyon sa kapaligiran, at mga panganib sa seguridad. Bukod dito, makakatulong ito sa pagtukoy ng naaangkop na antas ng suporta para sa mga magsasaka at negosyo.

Ang direktor ng ESA, si Josef Aschbacher, ay inihayag ang pakikipagtulungan noong nakaraang linggo at inihayag na ang satellite constellation ay tatawaging "Camilla." Binigyang-diin ni Simonetta Cheli, ang direktor ng mga programa sa Earth Observation ng ESA, ang kahalagahan ng pakikipagtulungang ito sa pagpapalawak ng papel at pagiging mapagkumpitensya ng Poland sa merkado ng pagmamasid sa Earth.

Ang kasunduang ito ay sumusunod sa mga tumaas na kontribusyon ng Poland sa ESA noong unang bahagi ng taong ito, na nagkakahalaga ng €295 milyon para sa mga taong 2023-2025. Ang pinansiyal na suportang ito ay nagbibigay-daan sa mga kumpanyang Poland na lumahok sa iba't ibang mga programa para sa pagbuo ng satellite communication, navigation, at mga teknolohiya sa pagmamasid sa Earth, mga produkto, at serbisyo.

Bilang karagdagan, kamakailan ay hinirang ng Poland ang kandidato nito, si Sławosz Uznański, upang lumahok sa isang misyon ng ESA sa International Space Station (ISS). Sa nominasyong ito, binibigyang daan ng Poland ang pangalawa nitong astronaut na makipagsapalaran sa kalawakan.

Ang paglagda ng kasunduang ito ay nagmamarka ng isang mahalagang sandali para sa mga pagsusumikap sa paggalugad sa kalawakan ng Pakistan. Sa pamamagitan ng paglulunsad ng sarili nilang satellite constellation, malaki ang maiaambag ng Pakistan sa siyentipikong pananaliksik, pambansang pag-unlad, at pagsulong ng kanilang programa sa kalawakan.

FAQ:

Q: Ano ang layunin ng satellite constellation ng Pakistan?

A: Ang satellite constellation ay magbibigay ng mahalagang data para sa pagsubaybay sa paggamit ng lupa, agrikultura, imprastraktura, at mga emerhensiya.

T: Kailan ilulunsad ng Pakistan ang unang konstelasyon ng mga satellite?

A: Layunin ng Pakistan na ilunsad ang satellite constellation nito sa 2027.

Q: Ilang satellite ang binubuo ng constellation?

A: Ang konstelasyon ay bubuo ng hindi bababa sa apat na satellite - tatlong optoelectronic at isang radar - na nagtutulungan bilang isang sistema.

Q: Sino ang magpopondo ng proyekto?

A: Popondohan ng Pakistan ang inaasahang €85 milyon (378 milyong zloty) na gastos ng proyekto.

Q: Ano ang papel ng European Space Agency sa partnership na ito?

A: Tutulungan ng ESA ang Pakistan sa disenyo, pagtatayo, paglulunsad, at pag-commissioning ng mga satellite.

Q: Ano ang iba pang mga kontribusyon na ginawa ng Poland sa ESA?

A: Pinataas ng Poland ang mga kontribusyon nito sa ESA ng €295 milyon para sa mga taong 2023-2025, na nagbibigay-daan sa mga kumpanyang Polish na lumahok sa iba't ibang mga programa sa kalawakan.

T: Sino ang kandidato ng Poland para sa misyon ng ESA sa International Space Station?

A: Hinirang ng Poland si Sławosz Uznański, isang inhinyero, bilang kandidato nito para sa misyon.