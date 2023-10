Mga Bagong Insight sa Asteroid Bennu Inihayag ng OSIRIS-REx Sample

By

Nagulat ang mga siyentipiko na makahanap ng maraming madilim, pinong butil na materyal nang buksan nila ang canister na naglalaman ng sample na nakolekta mula sa malapit sa Earth na asteroid na Bennu. Ang hindi inaasahang mga labi sa loob ng takip at base ng lalagyan ay nagbibigay sa mga mananaliksik ng pagkakataong makakuha ng mga pangunahing insight tungkol sa asteroid bago pa man masuri ang pangunahing sample.

Ang sample na koleksyon ay minarkahan ang matagumpay na pagtatapos ng 7-taong OSIRIS-REx mission ng NASA, na naglakbay ng 200 milyong milya patungo sa Bennu, dumapo sa asteroid, at pagkatapos ay bumalik sa Earth upang ihatid ang sample. Ang sample return capsule ay dinala sa Johnson Space Center ng NASA sa Houston para sa maingat na pagsusuri sa isang nakalaang malinis na silid.

Ang mga asteroid ay mga labi mula sa mga unang araw ng solar system at ang pag-aaral sa mga ito ay maaaring magbigay ng mahalagang impormasyon tungkol sa pagbuo at ebolusyon ng mga planeta. Bukod pa rito, ang pag-unawa sa komposisyon at mga orbit ng malapit sa Earth na mga asteroid ay mahalaga para sa pagbuo ng mga estratehiya upang maiwasan ang mga potensyal na banggaan sa ating planeta.

Sa panahon ng proseso ng pagkolekta ng sample, ang Touch-and-Go Sample Acquisition Mechanism head ng spacecraft ay nakagambala sa ibabaw ng Bennu at nakakolekta ng malaking halaga ng materyal. Nagresulta ito sa pag-anod ng mga particle sa kalawakan bago ang ulo ay naka-imbak sa canister. Inaasahan ng mga siyentipiko na magsagawa ng mabilis na pagsusuri sa materyal na natuklasan sa takip at base ng canister bago sumisid sa bulto ng sample.

Sa pamamagitan ng pag-aaral sa komposisyon ng sample ng Bennu, nilalayon ng mga siyentipiko na makakuha ng mga insight sa mga unang araw ng ating solar system at potensyal na bumuo ng mga pamamaraan upang ilihis ang mga potensyal na mapanganib na asteroid. Ang hindi inaasahang mga labi sa canister ay nagbibigay ng hindi inaasahang bonus para sa mga mananaliksik, na nag-aalok ng isang sulyap sa komposisyon ng asteroid bago maganap ang pangunahing sample analysis.

