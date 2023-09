Airborne Microplastics: Epekto sa Kalusugan at Klima

Ang isang kamakailang pag-aaral na isinagawa ng mga mananaliksik mula sa Waseda University sa Japan ay nagbigay-liwanag sa makabuluhang isyu ng airborne microplastics (AMP) at ang epekto nito sa pagbuo ng ulap at pag-init ng mundo. Ang microplastics ay tumutukoy sa mga plastic na particle na mas maliit sa 5 mm ang laki at kadalasang matatagpuan sa mga basurang pang-industriya o resulta ng pagkasira ng mas malalaking plastic na bagay.

Ang maliliit na plastic na particle na ito ay natagpuan sa iba't ibang organo ng parehong tao at hayop, kabilang ang mga baga, puso, dugo, inunan, at dumi. Tinatayang humigit-kumulang sampung milyong tonelada ng microplastics ang napupunta sa karagatan, kung saan maaari silang mailabas sa atmospera sa pamamagitan ng spray ng karagatan. Nangangahulugan ito na ang microplastics ay malamang na naging bahagi ng mga ulap, na humahantong sa kontaminasyon ng tubig at pagkain na ating kinakain sa pamamagitan ng "plastic rainfall."

Habang ang mga nakaraang pag-aaral ay pangunahing nakatuon sa epekto ng microplastics sa aquatic ecosystem, maliit na pananaliksik ang ginawa sa kanilang mga epekto bilang airborne particle at ang kanilang kontribusyon sa pagbuo ng ulap at pagbabago ng klima.

Ang mga mananaliksik, na pinamumunuan ni Propesor Hiroshi Okochi, ay nangolekta ng mga sample ng cloud water mula sa iba't ibang altitude sa Japan, kabilang ang summit ng Mount Fuji, upang subaybayan ang pagkakaroon ng microplastics sa atmospera. Sa pamamagitan ng paggamit ng mga advanced na diskarte sa imaging, kinumpirma nila ang pagkakaroon ng microplastics sa mga sample at sinuri ang kanilang pisikal at kemikal na mga katangian.

Tinukoy ng pag-aaral ang siyam na iba't ibang uri ng polimer at isang uri ng goma sa airborne microplastics. Kapansin-pansin, karamihan sa mga nakitang polypropylene ay nagpakita ng mga palatandaan ng pagkasira, tulad ng mga pangkat ng carbonyl (C=O) at hydroxyl (OH). Iminumungkahi ng mga natuklasang ito na ang microplastics ay may mahalagang papel sa mabilis na pagbuo ng ulap, na posibleng makaimpluwensya sa pangkalahatang klima.

Ang akumulasyon ng airborne microplastics, lalo na sa mga polar region, ay maaaring makagambala sa balanse ng ekolohiya at humantong sa pagkawala ng biodiversity. Bukod pa rito, ang pagkasira ng mga particle na ito sa itaas na kapaligiran ay naglalabas ng mga greenhouse gas, na nag-aambag sa global warming.

Ang pagtugon sa isyu ng airborne microplastics ay mahalaga upang mapagaan ang potensyal na hindi maibabalik na pinsala sa kapaligiran at ang mga nauugnay na panganib sa kalusugan ng tao at klima ng planeta.

Source:

"Airborne hydrophilic microplastics sa cloud water sa matataas na lugar at ang kanilang papel sa pagbuo ng ulap" ni Yize Wang, Hiroshi Okochi, Yuto Tani, Hiroshi Hayami, Yukiya Minami, Naoya Katsumi, Masaki Takeuchi, Atsuyuki Sorimachi, Yusuke Fujii, Mizuo Kajino, Kouji Adachi , Yasuhiro Ishihara, Yoko Iwamoto, at Yasuhiro Niida, Environmental Chemistry Letters.