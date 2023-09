Mga Rosas na Diamante: Paglalahad ng Pinagmulan ng mga Pambihira at Mahahalagang Diamante

By

Ang mga mananaliksik ng Australia mula sa Curtin University sa Perth ay nakagawa ng mga makabuluhang pagtuklas tungkol sa pinagmulan ng mga pink na diamante. Ang mga bihirang at mahahalagang hiyas na ito, na kilala sa kanilang nakamamanghang kulay-rosas, ay natagpuang nabuo mahigit 1.3 bilyong taon na ang nakalilipas sa panahon ng pagkasira ng isang maagang supercontinent. Ang mga pink na diamante, na talagang mga nasirang diamante na may sira na kristal na sala-sala, ay nag-aalok ng kakaibang kagandahan na may halaga.

Ang karamihan ng mga pink na diamante sa mundo, higit sa 90 porsyento, ay nagmula sa ngayon-sarado na minahan ng Argyle sa Western Australia. Sa bawat libong hiyas, iilan lamang ang pinaka-hinahangad na mga kulay rosas na bato. Tinatantya ng pangkat ng pananaliksik na pinamumunuan ni Dr. Hugo Olierook na ang mga diamante na ito ay itinulak patungo sa ibabaw ng Earth sa panahon ng pagkamatay ng Nuna, isa sa mga pinakaunang supercontinent. Iminumungkahi nito na ang iba pang mga sinaunang continental juncture ay maaaring magkaroon ng higit pa sa mga makulay na hiyas na ito.

Ang mga diamante ng Argyle ay nabuo nang malalim sa ilalim ng lupa malapit sa matatag na mga ugat ng kontinental. Habang nagsasalpukan ang mga landma upang mabuo ang Nuna, ang presyur na nabuo malapit sa hilagang-kanlurang gilid ng Australia ay nagdulot ng pagbabago ng mga kulay ng dating malinaw na mga diamante. Ang pananaliksik na isinagawa ni Dr. Robert Pidgeon at ng kanyang koponan noong huling bahagi ng dekada 1980 ay iminungkahi na ang pagsabog na nagdala sa mga diamante sa ibabaw ay naganap humigit-kumulang 1.2 bilyong taon na ang nakalilipas. Gayunpaman, kinuwestiyon ang katumpakan ng pagtatantya na ito dahil sa mga potensyal na pagbabago na dulot ng isang sinaunang lawa.

Gamit ang advanced na teknolohiya ng laser beam, ang mga mananaliksik ay nakagawa ng mas tumpak na pagtatantya ng edad ng Argyle rocks. Ang kanilang pagsusuri ay nagsiwalat na ang pagsabog ay nangyari humigit-kumulang 1.3 bilyong taon na ang nakalilipas, na umaayon sa panahon ng paghihiwalay ni Nuna. Ang pagnipis ng gilid ng kontinental sa panahon ng breakup na ito ay malamang na pinadali ang paggalaw ng magma na mayaman sa brilyante sa ibabaw.

Ang ugnayan sa pagitan ng continental rifting at pagbuo ng brilyante ay hindi isang bagong konsepto ngunit nananatiling paksa ng debate. Ang bagong pag-aaral ay nag-aambag sa isang mas mahusay na pag-unawa sa kung paano ang supercontinent breakup ay maaaring mag-trigger ng mga pagsabog na mayaman sa brilyante. Gayunpaman, mayroon pa ring hindi nasagot na mga tanong tungkol sa kasaganaan ng carbon na kinakailangan para sa pagbuo ng mga diamante ng Argyle.

Ang pananaliksik na ito ay kumakatawan sa isang makabuluhang hakbang sa paglutas ng masalimuot na proseso na humantong sa paglikha ng natatangi at mahahalagang pink na diamante ng Argyle. Ang mga karagdagang pag-aaral ay kinakailangan pa rin upang magbigay ng kumpletong pag-unawa sa sinaunang sistemang ito. Tulad ng maraming aspeto ng kalikasan, ang mga sorpresa ay tiyak na patuloy na umuusbong.

Pinagmumulan:

– Natuklasan ng mga mananaliksik sa Australia ang pinagmulan ng mga pink na diamante: https://www.bbc.com/news/technology-62137145

– Pag-aaral ng Nature Communications sa pinagmulan ng mga pink na diamante: https://www.nature.com/articles/s41467-022-27288-8