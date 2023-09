Ang Kakaibang Bagong Mukha ng Pagkagambala: Isang Phase Transition sa Impormasyon

By

Noong 1935, sina Albert Einstein at Erwin Schrödinger ay nakikibahagi sa isang mainit na debate tungkol sa likas na katangian ng katotohanan at ang konsepto ng gusot. Habang naniniwala si Einstein sa prinsipyo ng lokalidad, natuklasan ni Schrödinger ang kakaibang kababalaghan ng pagkakasalubong, kung saan ang mga katangian ng dalawang particle ay nagiging intertwined anuman ang kanilang distansya. Ito ay lumilitaw na lumalabag sa teorya ni Einstein na walang impluwensyang maaaring maglakbay nang mas mabilis kaysa sa liwanag. Gayunpaman, mula noon ay naunawaan na ng mga pisiko na ang gusot ay walang malayong impluwensya at maaari lamang ipamahagi ang kaalaman sa kinalabasan ng isang pagsukat.

Higit pang mga kamakailan lamang, ang mga mananaliksik ay nakagawa ng isang kamangha-manghang pagtuklas tungkol sa gusot. Kapag ang mga particle ay nagkasalikop, ang pagkakasabit ay natural na kumakalat sa pamamagitan ng isang grupo ng mga particle, na bumubuo ng isang masalimuot na web ng mga contingencies. Gayunpaman, kung ang mga particle ay madalas na sinusukat, ang gusot ay nawasak, na pumipigil sa pagbuo ng web. Ang paglipat na ito sa pagitan ng web at walang mga estado sa web ay nagpapahiwatig ng pagbabago sa istruktura ng impormasyon at inihalintulad sa isang phase transition sa impormasyon.

Upang obserbahan ang phase transition na ito sa pagkilos, isang trio ng mga koponan ang nagsagawa ng mga meta-experiment gamit ang mga quantum computer upang sukatin kung paano nakakaapekto ang mga sukat mismo sa daloy ng impormasyon. Kinumpirma nila na ang isang maselang balanse sa pagitan ng pagkakasalubong at pagsukat ay maaaring makamit. Ang pagtuklas na ito ay nagdulot ng isang alon ng pananaliksik sa mga potensyal na aplikasyon ng pagkakasalubong at pagsukat.

Nagsimula ang isang collaboration na natisod sa transisyon ng gusot na ito sa isang pag-uusap tungkol sa isang pangunahing tanong tungkol sa pagkagusot sa sticky toffee pudding. Pinalawak ng mga mananaliksik ang konsepto ng pagkakabuhol mula sa isang pares ng mga particle hanggang sa isang chain ng mga particle at ginalugad kung paano nakakaapekto ang pagsukat sa entanglement entropy, na binibilang ang dami ng hindi lokal na impormasyon na nakaimbak sa pagitan ng mga particle.

Sa pangkalahatan, ang pananaliksik na ito ay nagbibigay ng bagong liwanag sa kumplikadong pag-uugali ng gusot at ang kaugnayan nito sa impormasyon. Ang pag-unawa sa hindi pangkaraniwang bagay na ito ay hindi lamang magpapasulong ng ating kaalaman sa quantum mechanics ngunit maaari ring humantong sa mga rebolusyonaryong aplikasyon sa larangan ng teknolohiya ng impormasyon.

Pinagmumulan:

– Pinagmulan na Artikulo: [Ipasok ang Pamagat ng Pinagmulan Dito]

– Kahulugan ng pagkakasalubong: Phys.org

– Kahulugan ng phase transition: ScienceDirect