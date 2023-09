Paggalugad sa Kakaibang Mundo ng Pagkagambala: Isang Yugto ng Paglipat sa Impormasyon

Noong 1935, natagpuan nina Albert Einstein at Erwin Schrödinger ang kanilang sarili sa isang pagtatalo sa likas na katangian ng katotohanan. Naniniwala si Einstein sa prinsipyo ng lokalidad, na nagsasaad na walang kaganapan sa isang lokasyon ang maaaring agad na makaapekto sa isang malayong lokasyon. Si Schrödinger, sa kabilang banda, ay nakatuklas ng entanglement, isang kababalaghan sa quantum mechanics kung saan ang dalawang particle ay nagiging magkaugnay at ang kanilang mga kapalaran ay magkakaugnay.

Bagama't natagpuan ni Einstein na nakakaligalig ang gusot at nagtalo na ito ay lumabag sa kanyang paniwala sa lokalidad, ang mga physicist ngayon ay naiintindihan ito nang iba. Alam na nila ngayon na ang gusot ay walang malayuang impluwensya o ang kapangyarihang magdulot ng isang tiyak na kinalabasan sa malayo. Sa halip, maaari lamang itong ipamahagi ang kaalaman sa kinalabasan na iyon. Naging nakagawian na sa mga nakalipas na taon ang mga eksperimento sa pagkakasalubong, at nanalo sila ng Nobel Prize.

Ngunit mayroong higit pa sa pagkakasalubong kaysa sa mga pares ng mga particle. Ang kamakailang pananaliksik ay nagsiwalat na ang gusot ay maaaring kumalat sa pamamagitan ng mga grupo ng mga particle, na bumubuo ng isang masalimuot na web ng mga contingencies. Maaaring maabala ang web na ito sa pamamagitan ng madalas na pagsukat, na nagiging sanhi ng pagkasira ng gusot at pinipigilan ang web mula sa pagbuo. Tinawag ng mga physicist ang transition na ito mula sa web state patungo sa no-web state bilang isang phase transition sa impormasyon.

Upang higit na maunawaan ang phase transition na ito, ilang pangkat ng mga physicist ang nagsagawa ng mga meta-experiment gamit ang mga quantum computer. Ang mga eksperimentong ito ay naglalayong sukatin kung paano nakakaapekto ang mga sukat mismo sa daloy ng impormasyon. Nakumpirma ang maselang balanse sa pagitan ng gusot at pagsukat, na nagpasiklab ng karagdagang pananaliksik sa mga posibilidad ng pakikipag-ugnayan ng pagkakasalit at pagsukat.

Isang collaboration ang natisod sa transisyon ng gusot habang nag-uusap tungkol sa sticky toffee pudding. Ang mga physicist na sina Brian Skinner at Adam Nahum ay tinatalakay ang kaugnayan sa pagitan ng pagkakasalubong at impormasyon. Napagtanto nila na ang mga sukat ng mga gusot na particle ay maaaring mabawasan ang kamangmangan tungkol sa estado ng iba pang mga particle. Ang halaga kung saan binabawasan ng isang pagsukat ang kamangmangan ay kilala bilang ang entanglement entropy, na sinusukat sa mga bit.

Pinalawak nina Skinner at Nahum ang konseptong ito sa isang hanay ng mga particle, kung saan tumalon ang gusot mula sa isang particle patungo sa susunod. Napag-alaman nila na ang entanglement entropy ay maaaring magbigay ng pananaw sa kung gaano ganap na nakakagambala ang chain. Sa pamamagitan ng paglilipat ng timing ng mga sukat, natuklasan nila ang phase transition mula sa web state patungo sa no-web state.

Itinatampok ng pananaliksik na ito ang pagiging kumplikado at potensyal ng pagkagambala sa mundo ng quantum mechanics. Ipinapakita nito na ang pagkakasalubong ay maaaring umiral nang higit pa sa mga pares ng mga particle at may malalayong implikasyon para sa pamamahagi at istruktura ng impormasyon.

Kahulugan:

– Entanglement: Sa quantum mechanics, ang entanglement ay isang phenomenon kung saan ang dalawang particle ay nagkakaugnay at ang kanilang mga kapalaran ay nagiging intertwined.

– Lokalidad: Ang prinsipyo ng lokalidad ay nagsasaad na walang kaganapan sa isang lokasyon ang maaaring agad na makaapekto sa isang malayong lokasyon.

– Phase Transition: Sa physics, ang isang phase transition ay tumutukoy sa isang pagbabago sa estado ng bagay, tulad ng mula sa likido patungo sa solid.

– Entanglement Entropy: Ang entanglement entropy ay binibilang ang pagkakasalikop sa pagitan ng dalawang bagay o ang dami ng impormasyon tungkol sa isang bagay na nakaimbak nang hindi lokal sa isa pa.

Pinagmumulan:

– Orihinal na pinagmulan: artikulo ng Quanta Magazine ni Natalie Wolchover

– Walang ibinigay na karagdagang mga mapagkukunan