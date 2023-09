Mga Pambihirang Naglalakihang Jet ng Kidlat na Nakuha sa Itaas ng Puerto Rico

By

Nakuha ng isang photographer na nagdodokumento ng isang tropikal na bagyo sa Puerto Rico ang pambihirang paglitaw ng mga naglalakihang jet ng kidlat na tumataas mula sa mga ulap. Ang kababalaghan, na kinumpirma ng agham kamakailan lamang, ay napakabihirang, na ang gayong mga jet ay nagaganap lamang ng 1,000 beses sa isang taon.

Ang mga naglalakihang jet ng kidlat ay higit na mas malakas kaysa sa mga regular na kidlat, na 50 beses na mas malakas. Ang mga ito ay nakikilala sa pamamagitan ng kanilang pulang kulay dahil nakikipag-ugnayan sila sa ionosphere ng Earth, na matatagpuan 50 hanggang 400 milya sa ibabaw ng antas ng dagat. Karamihan sa mga jet na ito ay nangyayari sa panahon ng mga bagyo sa itaas ng bukas na karagatan.

Gumamit ang photographer na si Frankie Lucena ng dalawang camera para kunan ang nakamamanghang kaganapan: isang black and white na Watec 902HU camera na may mataas na light sensitivity, at isang Sony A7s astrophotography mirrorless camera na kilala sa mahusay na performance nito sa mga low-light na kondisyon. Nakuha niya ang mga jet habang nagdodokumento ng isang tropikal na bagyo na kalaunan ay naging Hurricane Franklin.

Hindi ito ang unang pagkakataon na nakapagtala ang Lucena ng ganitong mga dambuhalang jet. Noong 2017, gamit ang Gemini Cloudcam na naka-mount sa Mauna Kea Observatory sa Hawaii, napansin at nakuha niya ang mga jet na ito. Sa pangyayaring iyon, napansin din niya ang mga bihirang alon na lumilitaw sa kalangitan sa itaas ng bagyo, na tinukoy niya bilang "mga alon ng grabidad."

Hindi pa rin sigurado ang mga siyentipiko kung bakit ang mga naglalakihang jet ay bumaril pataas sa halip na pababa, tulad ng mga regular na kidlat. Ito ay pinaniniwalaan na ang ilang uri ng pagbara ay maaaring pumipigil sa kidlat na lumabas sa ilalim ng ulap, ngunit kailangan ng karagdagang pananaliksik upang kumpirmahin ang hypothesis na ito.

Nagbigay din ang International Space Station (ISS) ng mahalagang footage ng mga naglalakihang jet, na nagpapahintulot sa mga siyentipiko na magkaroon ng bagong pananaw sa electrical activity na nangyayari sa itaas ng mga tropikal na thunderstorm.

Ang gawa ni Frankie Lucena ay matatagpuan sa iba't ibang platform, kabilang ang kanyang website, YouTube, Instagram, at Flickr.

Pinagmumulan:

-*Araw-araw na Mail*

-*SpaceWeather*

-*Live Science*

-*YouTube*

-*Instagram*

-*Flickr*