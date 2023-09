Matagumpay na Nakumpleto ang Unang Eksperimento sa Oxygen sa Mars, Naghahanda ng Daan para sa Paggalugad sa Hinaharap

By

Matagumpay na nakumpleto ng Mars Oxygen In-Situ Resource Utilization Experiment (MOXIE), isang microwave-size na device sakay ng Perseverance rover, ang misyon nito sa paggawa ng oxygen sa Mars. Ang eksperimento, na nagsimula mahigit dalawang taon na ang nakalilipas, ay lumampas sa mga unang layunin ng NASA sa pamamagitan ng pagbuo ng 122 gramo ng oxygen sa pamamagitan ng pag-convert ng mayaman sa carbon dioxide na kapaligiran ng Mars sa breathable oxygen.

Sa panahon ng pinakamataas na pagganap nito, ang MOXIE ay nakagawa ng 12 gramo ng oxygen kada oras sa 98% na kadalisayan, dalawang beses sa target na itinakda ng NASA. Ang eksperimento ay nagpatakbo para sa 16 na sesyon, na nakakatugon sa lahat ng mga layunin nito. Ang pambihirang teknolohiyang ito ay nagpakita ng potensyal na gawing kapaki-pakinabang na produkto ang mga lokal na mapagkukunan para sa mga misyon sa paggalugad sa hinaharap.

Ang kapaligiran ng Martian ay pangunahing binubuo ng carbon dioxide, na hindi makahinga para sa mga tao. Sa pamamagitan ng paghahati ng mga molekula ng carbon dioxide at pagkuha ng oxygen, pinatutunayan ng MOXIE na posible na makakuha ng oxygen mula sa atmospera ng Mars. Bilang karagdagan sa pagbibigay ng breathable na hangin para sa mga astronaut, ang teknolohiya ay maaari ding gamitin upang lumikha ng rocket propellant, na binabawasan ang pangangailangan na maghatid ng malaking halaga ng oxygen mula sa Earth.

Binibigyang-diin ni Pam Melroy, Deputy Administrator ng NASA, ang kahalagahan ng paggamit ng mga mapagkukunan sa Mars at Buwan para sa pangmatagalang layunin sa paggalugad sa kalawakan. Ang matagumpay na operasyon ng MOXIE ay naglalapit sa atin sa pagkamit ng isang napapanatiling presensya sa Red Planet at pagtatatag ng isang matatag na ekonomiya ng lunar.

Ang mga aral na natutunan mula sa eksperimento ng MOXIE ay magpapabatid sa pagbuo ng isang buong sistema na kinabibilangan ng isang generator ng oxygen na may kakayahang magtunaw at mag-imbak ng oxygen. Ang milestone na ito ay nagtatakda ng yugto para sa pagsubok ng iba pang mga teknolohiya sa Mars, tulad ng mga tool at materyales sa tirahan, upang higit pang isulong ang mga pagsisikap sa paggalugad.

Pinagmulan: CNN