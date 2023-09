Ang Varda Spacecraft ay Na-stuck sa Orbit, Naghihintay ng Pag-apruba na Bumalik sa Earth

Ang isang komersyal na spacecraft na pagmamay-ari ng Varda Space Industries, isang startup na nagdadalubhasa sa pagmamanupaktura ng in-space, ay nasa orbit nang mas matagal kaysa sa inaasahan habang naghihintay ito ng pag-apruba ng gobyerno na bumalik sa Earth na may isang koleksyon ng mga specimen ng parmasyutiko. Ang satellite ay inilunsad noong Hunyo 12 na may paunang layunin ng isang buwang misyon na ipakita ang teknolohiya ng kumpanya para sa paggawa ng mga komersyal na materyales, partikular na ang mga parmasyutiko, sa loob ng isang nare-recover na kapsula na idinisenyo upang ibalik ang mga produkto sa Earth para sa pagsusuri at komersyal na paggamit.

Gayunpaman, ang pagbawi ng kapsula ni Varda ay kasalukuyang naka-hold matapos tanggihan ng Federal Aviation Administration (FAA) at ng US Air Force ang pag-apruba para sa paglapag nito sa isang malayong bahagi ng Utah. Sinabi ng FAA na inilunsad ni Varda ang sasakyan nito nang walang lisensya sa muling pagpasok at hindi sumunod sa mga kinakailangan sa regulasyon. Humiling si Varda ng muling pagsasaalang-alang sa desisyon, na kasalukuyang nakabinbin. Ang kumpanya ay nag-target ng mga pagkakataon sa landing noong unang bahagi ng Setyembre sa Utah Test and Training Range ngunit tinanggihan ng pahintulot dahil sa mga alalahanin sa kaligtasan.

Tiniyak ng Varda Space Industries na ang spacecraft nito ay nasa mabuting kondisyon at "malusog sa lahat ng sistema." Habang ang spacecraft ay idinisenyo upang manatili sa orbit para sa isang buong taon kung kinakailangan, ang kumpanya ay aktibong nakikipagtulungan sa mga kasosyo ng gobyerno upang maibalik ang kapsula sa Earth sa lalong madaling panahon.

Ang Opisina ng Komersyal na Space Operations ng FAA ay responsable para sa paglilisensya sa komersyal na paglulunsad at muling pagpasok na mga operasyon. Gayunpaman, pangunahing sinusuri ng ahensya ang mga aplikasyon para sa mga lisensya sa paglulunsad, at medyo bago ang muling pagpasok sa paglilisensya. Ang FAA ay naglisensya sa 82 komersyal na paglulunsad sa taong ito, isang makabuluhang pagtaas mula sa mga nakaraang taon. Ang dumaraming bilang ng mga komersyal na paglulunsad ay higit na hinihimok ng tumataas na indayog ng paglulunsad ng SpaceX. Ang FAA ay humiling ng karagdagang pondo upang makasabay sa lumalagong komersyal na industriya ng espasyo.

Ang mga pangunahing alalahanin ng FAA kapag sinusuri ang mga aplikasyon ng lisensya ay ang kaligtasan ng publiko, ang panganib ng pinsala sa ari-arian, mga banta sa kapaligiran, at mga implikasyon ng pambansang seguridad. Bagama't hindi karaniwan para sa FAA na tahasan na tanggihan ang isang aplikasyon ng lisensya, ang mga sasakyang muling pumasok ay medyo hindi karaniwan. Dalawang kumpanya lamang ang nakatanggap ng isang komersyal na lisensya sa muling pagpasok ng FAA hanggang ngayon.

Ang Varda at ang FAA ay nasa mga talakayan tungkol sa mga plano ng kumpanya na regular na ibalik ang mga automated space capsule sa Earth at ang potensyal na epekto nito sa komersyal na trapiko ng hangin.