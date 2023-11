Pag-unawa sa iba sa pamamagitan ng kanilang mga aksyon: Isang mahalagang aspeto ng katalinuhan ng tao na may mga implikasyon para sa AI

Kapag nagmamasid tayo sa kilos ng isang tao, mabilis na kumikilos ang ating isipan upang matukoy ang kanilang mga intensyon. Ang pananaliksik na isinagawa ng mga mananaliksik ng perception sa Johns Hopkins University ay nagbigay liwanag sa kung paano mauunawaan ng mga tao kung ano ang sinusubukang matutunan ng iba sa pamamagitan lamang ng panonood sa kanilang mga aksyon. Ang groundbreaking na pag-aaral na ito, na inilathala sa journal Proceedings of the National Academy of Sciences, ay nagsiwalat ng madalas na hindi napapansing aspeto ng katalinuhan ng tao, na may makabuluhang implikasyon para sa pagbuo ng mga sistema ng artificial intelligence (AI).

Hindi tulad ng pagkilala sa mga pragmatic na aksyon, na kinabibilangan ng paghula sa mga kagyat na aksyon ng isang tao, ang pag-aaral ay nakatuon sa "epistemic na aksyon." Isinasagawa ang mga pagkilos na ito kapag sinusubukan ng isang tao na mangalap ng impormasyon o matuto tungkol sa kanilang kapaligiran. Bagama't ipinakita ng nakaraang pananaliksik na tumpak na matutukoy ng mga tao ang mga pragmatic na aksyon, kakaunti ang nalalaman tungkol sa kung paano natin nakikita at nauunawaan ang mga epistemic na aksyon.

Sa isang serye ng mga eksperimento na kinasasangkutan ng 500 kalahok, hiniling ng mga mananaliksik sa mga indibidwal na manood ng mga video ng mga taong nanginginig ang mga kahon. Naunawaan ng mga kalahok ang mga layunin ng shaker—alinman sa matukoy ang bilang ng mga bagay sa loob ng kahon o upang matiyak ang hugis ng mga bagay—sa loob ng ilang segundo. Ang kakayahang ito na madama ang mga intensyon ng ibang tao sa pamamagitan ng kanilang mga aksyon ay parehong madaling maunawaan at kapansin-pansin, na nagha-highlight sa mga kumplikadong proseso ng pag-iisip na walang kahirap-hirap na ginagawa ng ating isip.

Ang mga natuklasan na ito ay may mas malawak na implikasyon para sa larangan ng pag-unlad ng AI. Sa pamamagitan ng pag-unawa kung paano hinuhusgahan ng mga tao ang mga layunin ng ibang tao sa pamamagitan ng mga aksyon, maaaring magdisenyo ang mga mananaliksik ng mga AI system na mas mahusay na nasangkapan upang makipag-ugnayan at maunawaan ang gawi ng tao. Halimbawa, maaaring suriin ng isang robot assistant na pinapagana ng AI ang mga aksyon ng isang customer at mahulaan kung ano ang hinahanap nila, na nagbibigay ng mas personalized at mahusay na serbisyo.

Sa mga pag-aaral sa hinaharap, plano ng Johns Hopkins team na imbestigahan ang pagkakaiba sa pagitan ng epistemic intent at pragmatic intent. Interesado din sila sa paggalugad kung kailan lumitaw ang mga kasanayang ito sa pagmamasid sa pag-unlad ng tao at kung ang mga modelo ng computational ay maaaring itayo upang higit pang ipaliwanag ang kaugnayan sa pagitan ng mga pisikal na aksyon at layunin ng epistemiko.

Ang pananaliksik na ito ay hindi lamang nagbibigay ng mahahalagang insight sa aming pag-unawa sa katalinuhan ng tao ngunit nagbubukas din ng mga bagong posibilidad para sa teknolohiya ng AI sa epektibong pagbibigay-kahulugan sa mga aksyon at intensyon ng tao. Sa pamamagitan ng paggamit ng kaalamang ito, ang mga hinaharap na AI system ay maaaring maging mas maunawain at sanay sa pag-unawa at pagtugon sa mga pangangailangan at kagustuhan ng tao.

FAQs

Q: Ano ang mga pragmatic na aksyon at epistemic na aksyon?

Ang mga pragmatic na aksyon ay tumutukoy sa mga aksyon na nagsasangkot ng paghula sa mga kagyat na aksyon ng isang indibidwal, habang ang mga epistemic na aksyon ay ginagawa kapag sinusubukan ng isang tao na mangalap ng impormasyon o matuto ng isang bagay tungkol sa kanilang kapaligiran.

T: Paano isinagawa ng mga mananaliksik ang kanilang mga eksperimento?

Hiniling ng mga mananaliksik sa 500 kalahok na manood ng mga video kung saan may yumanig sa isang kahon. Natukoy ng mga kalahok kung sinusubukan ng shaker na alamin ang bilang ng mga bagay sa loob ng kahon o ang hugis ng mga bagay.

Q: Ano ang mga implikasyon ng pananaliksik na ito para sa AI?

Sa pamamagitan ng pag-unawa kung paano nakikita at hinuhulaan ng mga tao ang mga intensyon ng iba sa pamamagitan ng mga aksyon, maaaring idisenyo ang mga AI system para mas maunawaan at makipag-ugnayan sa gawi ng tao. Halimbawa, tumpak na mahulaan ng isang robot assistant kung ano ang hinahanap ng isang customer batay sa kanilang mga aksyon.