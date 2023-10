Ang Partial Lunar Eclipse ay makikita sa India sa 28-29 Oktubre 2023

Ang isang bahagyang lunar eclipse ay nakatakdang mangyari sa 28-29 Oktubre 2023, na ang umbral phase ay magsisimula sa mga unang oras ng ika-29. Ang eclipse na ito ay makikita mula sa lahat ng bahagi ng India bandang hatinggabi. Ang umbral phase ng eclipse ay inaasahang magsisimula sa 01:05 am IST sa ika-29 ng Oktubre at magtatapos sa 02:24 am IST. Ang tagal ng eclipse ay humigit-kumulang 1 oras at 19 minuto, na may maliit na magnitude na 0.126.

Ang lunar eclipse na ito ay makikita sa ilang rehiyon sa buong mundo, kabilang ang Western Pacific Ocean, Australia, Asia, Europe, Africa, eastern South America, hilagang-silangan North America, Atlantic Ocean, Indian Ocean, at South Pacific Ocean.

Mahalagang tandaan na ang isang lunar eclipse ay nangyayari sa isang buong araw ng buwan kapag ang Earth ay pumapasok sa pagitan ng Araw at Buwan, at lahat ng tatlong bagay ay nakahanay. Ang kabuuang lunar eclipse ay nangyayari kapag ang buong Buwan ay nasa ilalim ng umbral shadow ng Earth, habang ang isang partial lunar eclipse ay nangyayari kapag isang bahagi lamang ng Buwan ang nasa ilalim ng anino ng Earth.

Sa India, ang susunod na lunar eclipse pagkatapos ng kaganapang ito ay sa Setyembre 07, 2025, na magiging kabuuang lunar eclipse. Ang huling lunar eclipse na nakikita mula sa India ay naganap noong 8 Nobyembre 2022, at ito ay isang kabuuang eclipse.

