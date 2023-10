Ang Bahagyang Eclipse ng Buwan ay Mangyayari sa Oktubre 28-29, 2023

By

Nakatakdang maganap ang isang celestial event sa Oktubre 28-29, 2023, dahil inaasahang magaganap ang bahagyang eclipse ng buwan. Ang kaganapang ito, na kilala rin bilang penumbral lunar eclipse, ay nangyayari kapag ang araw, lupa, at buwan ay nakahanay sa paraang naglalagay ng anino ang lupa sa buwan, na nagiging sanhi ng paglitaw nito ng mas madilim.

Sa panahon ng eclipse na ito, isang bahagi lamang ng buwan ang matatakpan ng anino ng mundo, na magreresulta sa bahagyang pagdidilim ng karaniwang liwanag nito. Mahalagang tandaan na ang ganitong uri ng eclipse ay iba sa kabuuang lunar eclipse, kung saan ang buwan ay ganap na natatakpan ng anino ng lupa.

Ang bahagyang eclipse ng buwan ay inaasahang magaganap sa loob ng ilang oras, kung saan ang peak visibility ay nangyayari sa hatinggabi o madaling araw depende sa time zone ng bansa. Sa India, ang eclipse ay nakatakdang magsimula sa gabi ng Oktubre 28 at magpapatuloy hanggang sa madaling araw ng Oktubre 29.

Ang mga tagamasid sa India ay magkakaroon ng pagkakataong masaksihan ang unti-unting pagkawala ng liwanag ng buwan sa pagpasok nito sa anino ng lupa. Ang hindi pangkaraniwang bagay na ito ay isang paalala ng mga hindi kapani-paniwalang celestial na kaganapan na nagaganap sa ating uniberso at nagpapakita ng isang natatanging pagkakataon para sa mga stargazer at mahilig sa astronomy na obserbahan at pahalagahan ang mga kababalaghan ng ating solar system.

Mahalagang magsagawa ng wastong pag-iingat habang inoobserbahan ang eklipse upang maprotektahan ang iyong mga mata mula sa direktang sinag ng araw. Ang paggamit ng solar eclipse glass o iba pang naaprubahang solar filter ay inirerekomenda upang maiwasan ang anumang potensyal na pinsala sa iyong paningin.

Kaya markahan ang iyong mga kalendaryo para sa katapusan ng linggo ng Oktubre 28-29, 2023, at maglaan ng oras upang masaksihan ang nakakabighaning kagandahan ng isang bahagyang eclipse ng buwan. Ito ay isang pagkakataon upang kumonekta sa natural na mundo at humanga sa mga kahanga-hangang kababalaghan na iniaalok ng ating uniberso.

