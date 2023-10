Mga Saloobin ng Magulang sa Paglahok sa Genomic Research para sa Malusog na mga Bata

Ang isang kamakailang pag-aaral ay nag-explore ng mga saloobin ng magulang sa pakikilahok ng kanilang malusog na mga anak sa genomic na pananaliksik at ang kanilang mga inaasahan para sa pagbabalik ng mga resulta. Ang pananaliksik ay naglalayong maunawaan ang mga pananaw ng mga magulang na nakikilahok sa isang network ng pananaliksik sa pangunahing pangangalaga at may malulusog na mga anak. Ang pag-aaral ay nagsagawa ng mga semi-structured na panayam sa telepono sa 26 na magulang, na pinag-aaralan ang mga transcript ayon sa tema.

Tatlong pangunahing tema ang lumitaw mula sa mga panayam. Ang unang tema ay reciprocity, kung saan ang mga magulang ay nagpahayag ng isang kagustuhan para sa pagtanggap ng medikal na naaaksyunan, childhood-onset na mga resulta bilang isang katumbas na kilos para sa kanilang pakikilahok sa pananaliksik. Inaasahan din nilang muling makontak sa paglipas ng panahon para sa anumang karagdagang impormasyon o mga update. Ginalugad ng pangalawang tema ang mga epekto sa ibaba ng agos ng genetic testing. Ang mga magulang ay may pag-asa para sa hinaharap na mga klinikal na benepisyo para sa kanilang mga anak ngunit nag-aalala rin tungkol sa panganib ng genetic na diskriminasyon. Nais nilang tiyakin na ang pakikilahok sa genomic na pananaliksik ay walang anumang negatibong kahihinatnan para sa kinabukasan ng kanilang anak.

Ang ikatlong tema ay kapangyarihan at empowerment. Ang ilang mga magulang ay nakadama ng kapangyarihan sa pamamagitan ng pakikilahok sa genomic na pananaliksik, dahil pinapayagan silang gumawa ng preventative action para sa kanilang anak at iba pang miyembro ng pamilya. Nakita nila ito bilang isang pagkakataon upang gumawa ng matalinong mga desisyon at potensyal na maiwasan ang mga potensyal na panganib sa kalusugan. Gayunpaman, ang ibang mga magulang ay nag-aalangan na limitahan ang awtonomiya ng kanilang anak sa pamamagitan ng pakikilahok sa pananaliksik na maaaring magresulta sa pagtuklas ng mga medikal na kondisyon o genetic predispositions.

Ang pag-unawa sa mga saloobin at inaasahan na ito ay maaaring makatulong sa pagbibigay kaalaman sa mga diskarteng nakasentro sa kalahok sa genomic na pananaliksik. Maaaring isaalang-alang ng mga mananaliksik ang mga pag-igting na ito kapag nagdidisenyo ng mga pag-aaral upang ma-optimize ang paggawa ng desisyon at pakikilahok ng magulang habang pinapalaki ang gamit ng mga resulta. Bukod pa rito, ang pagtugon sa mga alalahanin na may kaugnayan sa genetic na diskriminasyon at pagtataguyod ng awtonomiya sa paggawa ng desisyon ay maaaring higit pang mapahusay ang pagpayag ng mga magulang na makisali sa genomic na pananaliksik kasama ang kanilang malulusog na mga anak.

Pinagmumulan:

Orihinal na artikulo: Hindi ibinigay