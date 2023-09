Minamanipula ng mga Parasite ang mga Langgam para Umakyat sa mga Grass Blades, Natuklasan ng mga Siyentipiko

Nakagawa ang mga siyentipiko sa Department of Plant and Environmental Sciences ng Unibersidad ng Copenhagen ng isang kamangha-manghang pagtuklas tungkol sa lancet liver flukes, isang uri ng parasito. Ang mga flukes na ito ay may kahanga-hangang kakayahang kontrolin ang mga ants at paakyat-baba ang mga ito sa mga dahon ng damo, na nagpapataas ng pagkakataon na ang mga flukes ay natupok ng mas malalaking hayop.

Ang siklo ng buhay ng lancet liver flukes ay nagsisimula kapag ang kanilang mga itlog ay inilabas ng mga baka at napupunta sa damo. Kinain ng mga snail ang mga itlog na ito, kung saan sila ay nagiging larvae at nagpaparami nang walang seks. Ang mga snail ay tumutugon sa infestation sa pamamagitan ng pagbuo ng mga cyst sa paligid ng mga worm, na pagkatapos ay itinapon bilang slime ball. Lingid sa kanilang kaalaman, kinakain ng mga langgam ang mga slime ball na ito kasama ng uod na uod.

Kapag nasa loob na ng langgam, lumilipat ang larvae sa tiyan ng langgam o sa utak nito. Ang mga umabot sa utak ay kumokontrol, na nag-uutos sa langgam na umakyat sa isang talim ng damo at kumapit dito. Ang pag-uugali na ito ay ginagawang mas madali para sa malalaking hayop na hindi sinasadyang makain ang langgam at ang mga parasito nito. Sa loob ng huling host, ang mga uod ay nag-mature at nangingitlog sa atay ng host, na nakumpleto ang cycle.

Natuklasan ng mga mananaliksik na nag-aaral ng mga nahawaang langgam sa Bidstrup Forests ng Denmark na ang temperatura ay may mahalagang papel sa pag-uugali ng mga langgam. Sa mga malamig na araw, ang mga langgam ay nanatili sa damuhan, ngunit sa mas maiinit na araw, sila ay bumababa. Ang obserbasyon na ito ay nagmumungkahi na ang mga uod ay higit na nagmamanipula sa mga langgam sa gabi at umaga. Ang mga natuklasan ay nagbibigay-diin sa pagiging kumplikado ng pag-uugali ng parasito at i-highlight ang pangangailangan para sa karagdagang pananaliksik sa lugar na ito.

Bagama't ito ay bihira, ang mga tao ay maaaring paminsan-minsan ay mahawahan ng mga parasito na ito. Sa ganitong mga kaso, ang atay at bile ducts ay maaaring magdusa ng pinsala. Gayunpaman, mahalagang tandaan na ang mga tao ay hindi ang pangunahing host para sa lancet liver flukes.

Pinagmumulan:

– Unibersidad ng Copenhagen, Kagawaran ng Plant at Environmental Sciences

– Behavioral Ecology Journal