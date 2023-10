Mahigit 40% ng Ice Shelves ng Antarctica ang Nawalan ng Dami, Nagbabala ang mga Siyentipiko sa Pagtaas ng Antas ng Dagat

By

Ibinunyag ng mga siyentipiko na higit sa 40% ng mga istante ng yelo sa Antarctica ang nawalan ng volume sa nakalipas na 25 taon, na nagdudulot ng malaking panganib ng pagtaas ng lebel ng dagat. Ang pagkawala ng dami ng yelo na ito ay pinaniniwalaang sanhi ng pag-init ng tao, dahil ang mga istante ng yelo ay nagsisilbing mahalagang stabilizer para sa napakalaking glacier sa kontinente.

Ang mga istante ng yelo ay mga extension ng mga ice sheet na sumasakop sa Antarctica, na lumulutang sa nakapalibot na mga dagat. Gumagana ang mga ito bilang "mga plug," nagpapabagal sa daloy ng yelo mula sa mga glacier patungo sa karagatan. Habang lumiliit ang mga istante ng yelo na ito, humihina ang katatagan ng mga plug, na humahantong sa pagtaas ng pagkawala ng yelo mula sa mga glacier.

Ang pag-aaral, na inilathala sa journal Science Advances, ay nagsuri ng higit sa 100,000 satellite radar na mga imahe upang masuri ang kalusugan ng 162 ice shelves ng Antarctica. Mula sa 71 na istante ng yelo na pinag-aralan, bumaba ang dami ng mga ito sa pagitan ng 1997 at 2021. Ang pagkasira ng mga istante ng yelo ay nag-ambag ng humigit-kumulang anim na milimetro sa pandaigdigang pagtaas ng lebel ng dagat sa panahon ng pag-aaral, ayon kay Benjamin Davison, ang nangungunang mananaliksik mula sa University of Leeds .

Habang ang Antarctica ay kasalukuyang nag-aambag lamang ng 6% sa kabuuang pagtaas ng antas ng dagat, may pag-aalala na ito ay maaaring tumaas nang malaki kung patuloy na lumalala ang mga istante ng yelo. Ang quarter-century na sinusuri ay nakakita ng humigit-kumulang 67 trilyong tonelada ng yelo na tumutulo sa karagatan, na binawasan ng 59 trilyong tonelada ang idinagdag, na nagresulta sa isang netong pagpapalabas ng 7.5 trilyon na tonelada ng meltwater.

Itinampok din ng pag-aaral ang hindi pantay na epekto sa iba't ibang rehiyon ng Antarctica. Sa kanlurang Antarctica, nawalan ng volume ang mga istante ng yelo dahil sa pagkakalantad sa mas maiinit na tubig na bumabagsak sa kanila mula sa ibaba. Ang pagkatunaw sa base ay umabot sa 95% ng netong pagkawala ng 1.9 trilyong tonelada ng yelo sa kanlurang Getz Ice Shelf lamang. Ang pag-calving, ang proseso kung saan ang mga tipak ng yelo ay humiwalay sa karagatan, ang naging dahilan ng natitirang pagkawala.

Sa kabaligtaran, ang mga istante ng yelo sa silangang Antarctica ay nanatiling matatag o nakaranas ng paglaki, na protektado ng isang banda ng malamig na tubig sa kahabaan ng baybayin na pumipigil sa kanila mula sa mas maiinit na agos. Gayunpaman, si Anna Hogg, isang propesor sa Unibersidad ng Leeds at kasamang may-akda ng pag-aaral, ay nagbigay-diin sa patuloy na pagkasira dahil sa pagkatunaw at pag-anak sa rehiyon, na nagbibigay ng karagdagang katibayan ng pagbabago ng klima ng Antarctica.

Ang mga implikasyon ng natutunaw na mga istante ng yelo ay lumalampas sa pagtaas ng antas ng dagat. Maaari itong makagambala sa pandaigdigang sirkulasyon ng karagatan, na gumaganap ng mahalagang papel sa pagdadala ng mga sustansya, init, at carbon. Ang idinagdag na tubig-tabang mula sa natutunaw na yelo ay maaaring magpalabnaw sa siksik at maalat na tubig ng Southern Ocean, na posibleng magpapahina sa pandaigdigang karagatan na conveyor belt at makakaapekto sa pandaigdigang regulasyon ng klima.

Ang karagdagang pananaliksik at pagsubaybay sa mga istante ng yelo ng Antarctica ay kinakailangan upang maunawaan ang mga pangmatagalang kahihinatnan ng kanilang pagkasira sa mga antas ng dagat at pandaigdigang regulasyon ng klima.

