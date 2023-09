Isang Mahiwagang Pangyayari ang Nagpalit ng Dark Matter Halo ng Ating Galaxy, Mga Study Show

Iminumungkahi ng isang kamakailang pag-aaral na ang isang napakalaking patak ng hindi nakikitang madilim na bagay ay nagdulot ng malaking pagbaluktot sa hugis ng ating kalawakan. Habang ang mga siyentipiko sa una ay naniniwala na ang Milky Way ay isang flat disk na may dalawang spiral arm, ang mga sukat na ginawa sa nakalipas na siglo ay nagsiwalat ng isang hindi maipaliwanag na baluktot. Pangunahing nangyayari ang warping sa mga hangganan ng kalawakan, kung saan ang ilang mga rehiyon ay lumulubog habang ang iba ay sumisikat paitaas, na nagbibigay dito ng durog na sombrero na anyo.

Ang mga simulation ng computer na isinagawa ng mga mananaliksik ay maaaring nagpahayag ng dahilan sa likod ng hindi pangkaraniwang bagay na ito. Ang mga simulation ay nagpapahiwatig ng isang mahiwagang kaganapan na nakagambala sa pagkakahanay ng hindi nakikitang halo ng dark matter ng ating kalawakan. Ang pag-aaral, na inilathala sa journal Nature Astronomy noong ika-14 ng Setyembre, ay nagpapakita ng nakakahimok na katibayan na ang ating Galaxy ay nababalot ng isang tilted dark matter halo.

Ang madilim na bagay ay isang mailap na uri ng bagay na bumubuo ng humigit-kumulang 85% ng kabuuang bagay ng uniberso. Bagama't hindi ito direktang nakikipag-ugnayan sa liwanag at nananatiling hindi nakikita, ang mga epekto nito sa gravitational ay maaaring maobserbahan. Ang dark matter ay may pananagutan sa pagpapabilis ng mga bituin sa pambihirang bilis habang sila ay nag-o-orbit sa mga sentro ng galactic, nakaka-distort sa malayong starlight, at naghuhubog sa galactic halo ng Milky Way.

Ang galactic halo ay tumutukoy sa isang malawak na globo ng mga bituin na lumulutang tulad ng mga dahon sa isang lawa ng madilim na bagay, na matatagpuan sa kabila ng mga spiral arm ng Milky Way. Ang mga kamakailang pagsisiyasat gamit ang Gaia spacecraft ng European Space Agency ay nagpakita na ang mga bituin sa loob ng galactic halo ay kakaibang hindi pagkakatugma.

Sa pagtatangkang maunawaan ang mga implikasyon ng isang hindi balanseng stellar halo para sa dark matter halo, gumamit ang mga astronomo ng mga modelo ng computer upang muling likhain ang isang batang kalawakan na kahawig ng Milky Way. Kasama sa modelo ang isang dark matter halo na tumagilid ng 25 degrees na nauugnay sa disk. Pagkatapos gayahin ang kalawakan sa loob ng 5 bilyong taon, natuklasan ng mga mananaliksik na ang kanilang modelo ay kahawig ng ating sariling kalawakan sa malaking lawak.

Ang dahilan sa likod ng misalignment ng dark matter halo ay hindi pa rin malinaw. Gayunpaman, ang mga simulation na isinagawa ng mga mananaliksik ay nagmumungkahi na ito ay malamang na resulta ng isang napakalaking banggaan, na posibleng kinasasangkutan ng isa pang kalawakan na nagbabanggaan sa ating sarili. Ang banggaan na ito ay maaaring maging sanhi ng dark matter halo na tumaas ng hanggang 50 degrees bago dahan-dahang bumaba sa kasalukuyan nitong 20-degree na elevation.

Pinagmumulan:

"Isang napakalaking patak ng hindi nakikitang madilim na bagay ang nagpabago sa ating kalawakan"

"Maaaring mabuo ang madilim na bagay sa loob ng mga patay na bituin - na may potensyal na sumasabog na mga kahihinatnan"