Asteroid Bennu: Ang OSIRIS-REx Spacecraft ng NASA ay Malapit na Maghatid ng Sample sa Earth

Ang OSIRIS-REx spacecraft ng NASA ay pabalik sa Earth na may dalang koleksyon ng mga piraso at piraso ng asteroid mula sa asteroid Bennu. Ang spacecraft ay inilunsad noong 2016 at gumugol sa nakalipas na pitong taon sa pagkolekta ng mga sample mula sa sinaunang rubble pile. Si Bennu ay may maliit na pagkakataon na bumangga sa Earth sa huling bahagi ng ika-22 siglo, kaya naman itinuring ito ng NASA na posibleng panganib sa seguridad at nagpadala ng OSIRIS-REx sa misyong ito. Nakatakdang ihatid ng spacecraft ang mga sample sa Dugway Proving Ground ng Department of Defense sa Utah sa Setyembre 24, 2021.

Kinumpirma ni Dante Lauretta, ang punong imbestigador ng misyon ng OSIRIS-REx, na nasa mabuting kalusugan ang spacecraft at handa na para sa paghahatid ng sample. Ang mga malawak na sesyon ng pagsasanay ay isinagawa upang matiyak ang wastong pangangasiwa ng mga sample kapag narating na nila ang Earth. Ang mga recovery team ay dumaan sa iba't ibang mga sitwasyon, kabilang ang paghahanap ng kapsula na nakabaligtad o sa isang puddle ng tubig. Ang layunin ay magkaroon ng script ang lahat ng mga pamamaraan upang matiyak ang maayos at matagumpay na pagkuha.

Ang kapsula na naglalaman ng mga sample ay kukunin ng isang helicopter at dadalhin sa isang espesyal na nilikhang malinis na silid sa loob ng Utah Test and Training Range. Mula doon, dadalhin ito ng sasakyang panghimpapawid patungo sa Johnson Space Center ng NASA sa Houston, kung saan sasailalim ito sa karagdagang pagsusuri.

Ang eksaktong dami ng materyal na asteroid na nakolekta ng OSIRIS-REx ay hindi tiyak dahil sa isang error sa pagsukat. Tinatantya ng koponan na ang spacecraft ay nakakuha sa pagitan ng 5.26 hanggang 12.34 ounces (149 hanggang 350 gramo) ng Bennu, na lumampas sa kinakailangan sa misyon na 60 gramo (2.1 ounces).

Si Dante Lauretta, na kasangkot sa proyekto ng OSIRIS-REx sa loob ng 20 taon, ay nagpahayag ng kanyang pananabik sa wakas na makita ang mga sample. Inilarawan niya ito bilang isang surreal na karanasan at isang pagtatapos ng mga taon ng pagsusumikap. Ang pagsusuri ng mga sample ay magbibigay ng mahahalagang insight sa mga unang araw ng pagbuo ng solar system at posibleng magbunyag ng mga pahiwatig tungkol sa pinagmulan ng buhay sa Earth.

Pinagmumulan:

– https://www.space.com/amp/asteroid-bennu-nasa-osiris-rex-sample-touchdown-0

– Ang Origins, Spectral Interpretation, Resource Identification, at Security-Regolith Explorer (OSIRIS-REx) na misyon ng NASA.