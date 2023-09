Ang OSIRIS-REx Capsule ng NASA para Maghatid ng Mga Pristine Asteroid Sample sa Earth

By

Ang makasaysayang misyon ng NASA, OSIRIS-REx (Origins-Spectral Interpretation-Resource Identification-Security-Regolith Explorer), ay nakatakdang maghatid ng kauna-unahang malinis na mga sample ng asteroid sa Earth sa Linggo ng umaga. Ang OSIRIS-REx probe ay maglalabas ng kapsula na naglalaman ng mga sample ng malapit sa Earth asteroid na Bennu. Ang kapsula ay inaasahang dadampi nang mahina sa ilalim ng mga parachute sa Utah Test and Training Range at Dugway Proving Grounds ng Department of Defense.

Maaari mong panoorin ang live na coverage ng landing sa YouTube channel ng NASA o sa Space.com. Magsisimula ang coverage sa 10 am EDT.

Ang OSIRIS-REx ay inilunsad noong Setyembre 2016 at nakarating sa Bennu, isang potensyal na mapanganib na asteroid, noong Disyembre 2018. Ang probe ay gumugol sa susunod na 22 buwan sa pagsisiyasat sa asteroid, na nagtakda ng bagong tala para sa pinakamaliit na katawan na na-orbit ng isang spacecraft.

Noong Oktubre 2020, matagumpay na nakolekta ng OSIRIS-REx ang isang sample ng ibabaw ng Bennu, na nakakuha ng humigit-kumulang 8.8 ounces (250 gramo) ng dumi at graba. Ang eksaktong dami ay matutukoy sa sandaling buksan ng pangkat ng misyon ang sample na kapsula ng probe.

Kasunod ng touchdown, ang sample ay dadalhin sa Johnson Space Center ng NASA sa Houston para sa curation at storage. Ang mga siyentipiko mula sa buong mundo ay magkakaroon ng access sa sample para sa karagdagang pag-aaral. Umaasa silang makakuha ng mga insight sa mga unang araw ng solar system at imbestigahan ang pagkakaroon ng mga organikong molekula na naglalaman ng carbon na maaaring nag-ambag sa pinagmulan ng buhay sa Earth.

Bilang karagdagan sa milestone na ito, ang OSIRIS-REx spacecraft ay magpapatuloy sa pinalawig na misyon nito na tinatawag na OSIRIS-APEX. Maglalakbay ito sa potensyal na mapanganib na asteroid na Apophis, na may nakaplanong pagdating sa 2029.

Ang misyon na ito ay kumakatawan sa isang makabuluhang tagumpay para sa NASA, na nagbubukas ng mga bagong posibilidad para maunawaan ang mga pinagmulan ng ating solar system at ang potensyal para sa buhay sa kabila ng Earth.

