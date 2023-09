Ang OSIRIS-REx Mission ng NASA ay Malapit sa Earth gamit ang Precious Asteroid Sample

By

Ang OSIRIS-REx spacecraft ng NASA ay papalapit na sa Earth kasama ang mahalagang kargamento ng mga sample ng asteroid. Sa isang kritikal na maniobra, pinaputok ng spacecraft ang mga thruster na nagkokontrol sa saloobin nito, inayos ang bilis nito ng 0.5 mph upang matiyak ang matagumpay na pagbabalik. Kung wala ang maliit na pagwawasto na ito, ang probe at ang asteroid cargo nito ay makakalampas sa Earth.

Kasama sa misyon ng OSIRIS-REx ang pagkolekta ng mga sample ng dumi at graba mula sa asteroid Bennu, na may sukat na humigit-kumulang 1,650 talampakan ang lapad. Nakakolekta ang spacecraft ng humigit-kumulang 8.8 ounces (250 gramo) ng materyal sa pagbisita nito sa Bennu noong Oktubre 2020. Ang mga mahalagang sample na ito ay ihahatid sa Earth sa isang kapsula sa umaga ng Setyembre 24.

Ang return capsule ay inaasahang dadaong sa isang tinukoy na lugar na may sukat na 36 milya sa 8.5 milya sa Utah Test and Training Range, timog-kanluran ng Salt Lake City. Ang landing ay magaganap humigit-kumulang 13 minuto pagkatapos ng paglabas ng kapsula, kung saan ang spacecraft ay sumusunod sa isang tumpak na bilis at anggulo.

Ang mga nakolektang sample ng asteroid ay magkakaroon ng napakalaking halaga sa mga siyentipiko sa buong mundo. Sa pamamagitan ng pag-aaral ng mga sample na ito, umaasa ang mga mananaliksik na makakuha ng pananaw sa pagbuo at ebolusyon ng ating solar system. Bukod pa rito, maaaring magbigay-liwanag ang materyal sa papel ng mga asteroid na mayaman sa carbon tulad ng Bennu sa paghahatid ng mga kinakailangang bahagi para sa buhay sa Earth.

Sa kasalukuyan, ang OSIRIS-REx spacecraft ay humigit-kumulang 4 na milyong milya ang layo mula sa Earth, na naglalakbay sa bilis na 14,000 mph. Ang mission team ay maaaring magsagawa ng isa pang thruster firing sa Setyembre 17 kung ituturing na kinakailangan. Mahalagang tandaan na ang sample na kapsula lang ang babalik sa Earth, habang ang spacecraft ay magpapatuloy sa paglalakbay nito patungo sa asteroid Apophis para sa isang pinalawig na misyon, na may nakaplanong pagdating sa 2029.

Pinagmumulan:

– Post sa blog ng mga opisyal ng NASA noong Setyembre 11

– Kredito ng imahe ng Goddard Space Flight Center ng NASA: Earth return trajectory para sa OSIRIS-REx spacecraft at sa sample na kapsula.