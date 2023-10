Pag-unawa sa Pag-uugali ng Electron sa Molten Salts para sa Advanced Nuclear Reactors

Ang mga mananaliksik mula sa Oak Ridge National Laboratory ng Department of Energy at sa University of Iowa ay gumawa ng makabuluhang pag-unlad sa pag-unawa kung paano nakikipag-ugnayan ang mga electron sa mga tinunaw na asing-gamot sa mga advanced na nuclear reactor. Sa pamamagitan ng computationally simulating ang pagpapakilala ng isang labis na electron sa tinunaw na zinc chloride salt, natukoy ng mga siyentipiko ang tatlong estado na maaaring ipalagay ng elektron.

Sa unang senaryo, ang elektron ay naging bahagi ng isang molekular na radikal na binubuo ng dalawang zinc ions. Sa pangalawang senaryo, ang electron ay naglo-localize sa iisang zinc ion. Sa pangatlong senaryo, ang electron ay na-delocalize at kumakalat nang diffuse sa maraming salt ions. Ang mga natuklasan na ito ay mahalaga para sa paghula ng epekto ng radiation sa pagganap ng mga reactor na pinagagana ng asin.

Ang mga molten salt reactor ay isinasaalang-alang bilang isang potensyal na disenyo para sa hinaharap na mga nuclear power plant. Samakatuwid, ang pag-unawa kung paano tumutugon ang mga tinunaw na asing-gamot sa mataas na radiation ay pinakamahalaga. Ang mga mananaliksik ay naglalayong magbigay ng liwanag sa pag-uugali ng isang elektron na nakikipag-ugnayan sa mga ions na bumubuo ng isang tinunaw na asin.

Bagama't hindi sinasagot ng pag-aaral ang lahat ng tanong, nagbibigay ito ng mahalagang panimulang punto para sa karagdagang pagsisiyasat sa pakikipag-ugnayan sa pagitan ng mga electron at nilusaw na asin. Naniniwala din ang mga mananaliksik na ang tatlong natukoy na species na nabuo ng mga electron sa maikling panahon ay maaaring potensyal na tumugon upang bumuo ng mga mas kumplikado sa mas mahabang panahon.

Ang pag-aaral, na pinamagatang "Are High-Temperature Molten Salts Reactive with Excess Electrons? Case of ZnCl2,” ay inilathala sa The Journal of Physical Chemistry B. Napili ito bilang ACS Editors' Choice, na nagsasaad ng potensyal nito para sa malawak na interes ng publiko.

Ang pananaliksik na ito ay isinagawa bilang bahagi ng DOE's Molten Salts in Extreme Environments Energy Frontier Research Center (MSEE EFRC) na pinamumunuan ng Brookhaven National Laboratory. Ang pangkat ng pananaliksik ay nagpaplano na magpatuloy sa pagsisiyasat sa mga epekto ng radiation sa iba pang mga sistema ng asin. Ang kanilang computational research ay isinagawa sa DOE user facility, kabilang ang Compute and Data Environment for Science sa Oak Ridge National Laboratory at ang National Energy Research Scientific Computing Center sa Lawrence Berkeley National Laboratory.

Ang pag-unawa sa pag-uugali ng mga electron sa mga tinunaw na asing-gamot ay mahalaga para sa pagsulong ng mga natunaw na reaktor ng asin. Nakakatulong ito na matiyak ang kaligtasan at kahusayan ng mga reaktor na ito, na itinuturing na isang magandang opsyon para sa pagbuo ng enerhiyang nuklear sa hinaharap.

Pinagmumulan:

– Lawrence Bernard, ORNL