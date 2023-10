Ang Orionids Meteor Shower sa Tugatog Ngayong Weekend, Paano Panoorin

Ang Orionids meteor shower, na isa sa mga pinakanakamamanghang meteor shower ng taon, ay nakatakdang tumaas ngayong weekend, ayon sa NASA. Ang shower, na nilikha mula sa mga debris na nagmula sa kometa ni Halley, ay makikita sa mga oras ng umaga pagkatapos ng hatinggabi ET sa ika-20 ng Oktubre.

Para sa pinakamainam na pagtingin, iminumungkahi ng NASA ang paghahanap ng lokasyong malayo sa liwanag na polusyon, gaya ng kagubatan. Ang pinakamahusay na paraan upang bantayan ang mga bulalakaw ay ang humiga na ang iyong mga paa ay nakaturo sa timog-silangan. Maaaring tumagal nang hanggang 30 minuto bago mag-adjust ang iyong mga mata sa dilim, kaya inirerekomendang itabi ang mga flashlight at iba pang device na may maliwanag na ilaw.

Ang mga meteor ay maglalakbay sa tinatayang bilis na 41 milya bawat segundo, mag-iiwan ng isang kumikinang na bakas ng mga labi na makikita sa loob ng ilang segundo hanggang minuto. Pinapayuhan ng NASA na maghanap ng matagal na pagsabog ng liwanag sa kalangitan.

Ang mga hindi nakakakita ng meteor shower dahil sa masamang panahon o maaliwalas na kalangitan ay maaaring tumutok sa live stream ng NASA mula sa Marshall Space Flight Center sa Huntsville, Alabama, simula sa 10 pm ET sa ika-20 ng Oktubre.

Ang Orionid event ay hindi lamang ang meteor shower na dulot ng kometa ni Halley. Ang Eta Aquarids meteor shower, na tumataas sa unang bahagi ng Mayo bawat taon, ay sanhi din ng mga labi at alikabok mula sa kometa.

Bilang karagdagan sa Orionids, ang iba pang meteor shower ay inaasahang tataas sa Nobyembre, kabilang ang Southern at Northern Taurids.

Ang Orionids meteor shower ay ipinangalan sa konstelasyon na Orion, kung saan makikita ang mga meteor sa kalangitan. Ang kometa ni Halley, na bumabalik sa panloob na solar system tuwing 76 taon, ay naglalabas ng alikabok sa kalawakan na kalaunan ay naging Orionids meteor shower.

Ang kometa ni Halley, na kilala sa kakaibang nagniningas na tugaygayan, ay naitala bilang isang lumilipad, nagniningas na bato sa kalangitan sa Bayeux tapiserya, na naglalarawan sa Labanan sa Hastings noong 1066. Ang kometa ay isa sa pinakamaliit na bagay sa solar system, na may tanging ang naglalagablab na landas nito ang nakikita.

Mga Pinagmulan: “Shooting Stars' From Halley's Comet: The Night Sky This Week” – Forbes, “Halley's Comet, Huling Nakikita Noong 1986, Will Ilalabas 'Shooting Stars' This Weekend—How To Watch” – Forbes