Maghanda para sa Orionid Meteor Shower

Ang Skygazers ay nasa para sa isang treat ngayong buwan habang ang taunang Orionid meteor shower ay umabot sa tuktok nito. Ang celestial event na ito, na gumagawa ng hanggang 25 meteors kada oras, ay nakatakdang magpasilaw sa mga stargazer sa Sabado ng gabi at sa mga unang oras ng Linggo. Ang Orionids ay partikular na espesyal dahil ang mga meteor ay talagang mga fragment ng Halley's Comet, na kilala bilang Comet 1P/Halley.

Ang Halley's Comet ay isang sikat na kometa na makikita lamang mula sa Earth tuwing 75 hanggang 76 na taon. Gayunpaman, ang Orionid meteor shower ay nagbibigay ng pagkakataon para sa mga tao na masaksihan ang isang piraso ng kasaysayan ng kometa na ito taun-taon. Habang umiikot ang Halley's Comet sa araw, nag-iiwan ito ng bakas ng mga labi sa dinadaanan nito. Kapag dumaan ang Earth sa mga debris na ito, pumapasok ito sa ating atmospera sa hindi kapani-paniwalang bilis.

Si Dr. Minjae Kim, isang research fellow sa University of Warwick, ay nagpapaliwanag na ang Orionid meteor shower ay nangyayari sa pagitan ng Oktubre 2 at Nobyembre 7, kung saan ang peak nito ay nangyayari sa gabi ng Oktubre 20 hanggang 22. Gayunpaman, ang shower ay maaaring obserbahan bago at pagkatapos ng peak date. Ang shower na ito ay hindi lamang kilala sa kagandahan nito kundi pati na rin sa koneksyon nito sa Halley's Comet.

Upang masaksihan ang Orionid meteor shower, ang kailangan mo lang ay isang maaliwalas na kalangitan, pasensya, at isang lokasyong malayo sa liwanag na polusyon. Ang mga bulalakaw ay makikita ng hubad na mata sa lahat ng bahagi ng kalangitan, na ginagawa itong isang kaganapang nakikita sa buong mundo. Nasa northern o southern hemisphere ka man, masisiyahan ka sa celestial na palabas na ito hanggang Nobyembre 7.

Kaya, kung napalampas mo ang "once-in-a-lifetime event" na makita ang Halley's Comet, huwag mag-alala. Ang Orionid meteor shower ay nag-aalok ng isang natatanging pagkakataon upang masaksihan ang mga labi na iniwan ng sikat na kometa na ito at magpakasawa sa kagandahan ng kalangitan sa gabi.

