Ang Orionid Meteor Shower ay Tataas sa Oktubre 21: Paano Ito Mararanasan

Ang Orionid meteor shower, na kasalukuyang nagaganap at magpapatuloy hanggang Nobyembre 7, ay malapit nang maabot ang tuktok nito sa Oktubre 21. Ang taunang celestial na kaganapang ito ay nag-aalok ng nakamamanghang pagpapakita ng mga shooting star na nagpapaliwanag sa kalangitan sa gabi. Ang shower ay nagmula sa mga labi ng Halley's Comet, isang sikat na kometa na umiikot sa araw tuwing 75-76 taon.

Ang pinagmulan ng meteor shower ay maaaring masubaybayan pabalik sa maliliit na fragment na humiwalay sa Halley's Comet habang ito ay naglalakbay sa kalawakan. Ang mga fragment na ito ay bumubuo ng isang trail ng alikabok at mga labi ng yelo, na kalaunan ay pumapasok sa atmospera ng Earth sa isang kamangha-manghang bilis na humigit-kumulang 41 milya bawat segundo. Habang bumabangga ang mga particle na ito sa atmospera ng Earth, nasusunog ang mga ito dahil sa friction sa hangin, na lumilikha ng mga kumikinang na guhit ng liwanag na nagpapakilala sa mga meteor shower.

Ang Halley's Comet ay nagbibigay ng hindi isa, ngunit dalawang taunang meteor shower. Nangyayari ito dahil malapit na nag-intersect ang orbit ng kometa sa orbit ng Earth sa dalawang magkaibang punto. Ang unang punto ay humahantong sa Eta Aquarids meteor shower sa unang bahagi ng Mayo, habang ang pangalawang punto ay nangyayari ngayon, sa gitna hanggang sa huling bahagi ng Oktubre, na gumagawa ng Orionid meteor shower.

Upang masaksihan ang nakasisilaw na display na ito, walang espesyal na kagamitan ang kailangan. Ang mata ay sapat na upang tingnan ang mga shooting star. Ang isang kanais-nais na celestial alignment sa taong ito ay nangangahulugan na ang buwan ay hindi makakasagabal sa karanasan sa panonood sa mga oras ng prime predawn. Para sa mga naninirahan sa parehong Northern at Southern Hemispheres, magkakaroon ng maraming pagkakataon upang makita ang meteor shower.

Ang ilang inirerekomendang lugar upang tamasahin ang Orionid meteor shower ay kinabibilangan ng New York, Miami, Los Angeles, Atlanta, at Northern California. Ang mga lokasyong ito ay inaasahang magkaroon ng paborableng mga kondisyon sa panonood, na may kaunting ulap at limitadong polusyon sa liwanag.

Para ma-optimize ang karanasan sa panonood, humanap ng dimly light na outdoor area na malayo sa mga streetlight at residential lighting. I-orient ang iyong sarili upang harapin ang timog-silangan (para sa mga nasa Northern Hemisphere) o hilagang-silangan (para sa mga nasa Southern Hemisphere). Ito ay tumatagal ng humigit-kumulang 30 minuto ng pagtitig pataas sa kalangitan para ma-adjust ng mga mata at makakita ng mga bulalakaw. Upang lubos na matikman ang meteor shower, ipinapayo na iwasang tumuon lamang sa maliwanag na punto ng Orionids, ang bituin na Betelgeuse.

Kaya, markahan ang iyong mga kalendaryo para sa peak ng Orionid meteor shower sa Oktubre 21, at maghanda para sa isang makapigil-hiningang celestial na palabas na kalikasan lamang ang makakapagbigay.

Kahulugan:

– Meteor shower: Mga kaganapang makalangit na nailalarawan sa pamamagitan ng maraming meteor na lumilitaw sa kalangitan sa gabi sa medyo maikling panahon. Ang mga meteor, na kilala rin bilang “shooting star,” ay nagiging materyal kapag ang mga particle mula sa mga kometa o asteroid ay pumasok sa atmospera ng Earth at nag-vaporize dahil sa friction.

– Halley's Comet: Isang sikat na kometa na umiikot sa araw tuwing 75-76 taon. Nagbibigay ito ng dalawang taunang meteor shower: ang Eta Aquarids sa unang bahagi ng Mayo at ang Orionid meteor shower sa Oktubre.

Pinagmumulan:

– Wala