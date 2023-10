Maghanda para sa Orionid Meteor Shower ngayong Weekend

By

Huwag palampasin ang kamangha-manghang Orionid meteor shower na magaganap ngayong weekend. Inaasahang tataas ang shower sa ganap na 8 pm ET sa Linggo, ngunit ang mga nakikitang meteor ay lalabas sa kalangitan sa buong weekend sa bilis na 10 hanggang 20 bawat oras. Ang pinakamainam na oras upang makita ang isang bulalakaw ay sa mga unang oras ng umaga, kapag ang ningning, o ang punto kung saan lumilitaw na nagmula ang mga bulalakaw, ay nasa pinakamataas.

Upang magkaroon ng pinakamahusay na pagkakataon na makakita ng meteor, iminumungkahi ng mga eksperto na lumabas nang hindi bababa sa 10 hanggang 20 minuto bago mag-stargazing upang hayaan ang iyong mga mata na mag-adjust sa mahinang liwanag. Mainam din na maghanap ng lugar na malayo sa light pollution na may malinaw na tanawin ng madilim na kalangitan.

Ang Orionid meteor shower ay sanhi ng mga debris mula sa Comet Halley, isa sa mga pinakasikat na comets. Bagama't hindi makikita ang kometa hanggang 2061, nag-iiwan ito ng bakas ng mga debris na dinadaanan ng Earth bawat taon, na nagreresulta sa mga Orionid. Ang mga butil ng alikabok mula sa kometa ay mabilis na naglalakbay at umuusok kapag sila ay pumasok sa atmospera, na lumilikha ng mga maliliwanag na guhit na nakikita bilang mga meteor. Ang Orionids ay kilala sa kanilang ningning at mabilis na paggalaw.

Pagkatapos ng Orionids peak, mayroon pa ring limang iba pang meteor shower na sasaluhin ngayong taon, kabilang ang Southern Taurids, Northern Taurids, Leonids, Geminids, at Ursids. Bukod pa rito, may natitira pang tatlong full moon sa 2023 – ang Hunter's moon, Beaver moon, at Cold moon.

Ang katapusan ng linggo na ito ay ang perpektong pagkakataon upang masaksihan ang kagandahan ng uniberso at humanga sa mga celestial wonders sa itaas. Huwag palampasin ang Orionid meteor shower, isang nakasisilaw na display na nagpapaalala sa atin ng sinaunang pinagmulan ng ating solar system.

