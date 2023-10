Maghanda para sa Nakamamanghang Orionid Meteor Shower Ngayong Weekend

By

Kung naghahanap ka ng nakakasilaw na celestial na palabas, huwag kalimutang maghanap ngayong weekend para masilip ang Orionid meteor shower. Ang shower ay nakatakdang tumaas sa 8 pm ET sa Linggo, ngunit makikita ang mga nakikitang meteor na tumatawid sa kalangitan sa buong weekend, na may rate na 10 hanggang 20 meteor bawat oras. Ang astronomical na kaganapan na ito ay maaaring masaksihan mula sa anumang bahagi ng mundo sa gabi.

Upang mapakinabangan ang iyong mga pagkakataong makakita ng bulalakaw, inirerekumenda na lumabas sa maagang oras ng umaga. Ang radiant, na siyang punto kung saan tila nagmula ang mga bulalakaw, ay nasa pinakamataas nito bandang 2 am sa anumang time zone. Gayunpaman, si Dr. Ashley King, isang planetary science researcher sa Natural History Museum sa London, ay nagmumungkahi na ang mga bulalakaw ay magsisimulang lumitaw sa sandaling magdilim.

Ang isang salik na dapat isaalang-alang ay ang yugto ng buwan sa kaganapang ito. Ngayong weekend, ang buwan ay nasa unang quarter phase nito at magtatakda ng malapit nang hatinggabi. Ayon sa American Meteor Society, ang liwanag ng buwan ay maaaring bahagyang makagambala sa visibility ng meteor. Pinapayuhan ni King na hintayin ang paglubog ng buwan para sa pinakamainam na kondisyon ng panonood. Kahit na ikaw ay nasa isang lungsod na may liwanag na polusyon, dapat ka pa ring makakita ng ilang bulalakaw na may kaunting pasensya.

Ang Orionid meteor shower ay nangyayari taun-taon habang ang Earth ay dumadaan sa mga debris na naiwan ng Halley's Comet. Habang pumapasok ang mga fragment sa kapaligiran ng Earth, lumilikha sila ng mga nakasisilaw na guhit ng liwanag sa kalangitan. Ang meteor shower na ito ay pinangalanan sa konstelasyon na Orion, kung saan lumilitaw ang mga meteor na nagliliwanag.

Huwag palampasin ang pagkakataong ito na masaksihan ang magandang pagpapakita ng mga paputok ng kalikasan. Maghanap ng isang madilim na lugar na malayo sa mga ilaw ng lungsod, humiga, at tamasahin ang nakakabighaning palabas na nilikha ng Orionid meteor shower.

