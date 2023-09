Pag-unawa sa Transisyon mula sa Kusang-loob tungo sa Sinasadyang Pag-uugali sa mga Sanggol

Ang mga mananaliksik mula sa Florida Atlantic University ay nagbigay liwanag sa proseso kung paano lumipat ang mga sanggol mula sa kusang tungo sa sinasadyang pag-uugali. Sa pamamagitan ng isang pag-aaral na tumutuon sa mga sanggol ng tao, natuklasan ng mga siyentipiko na kapag napagtanto ng mga sanggol na ang kanilang mga aksyon ay nagiging sanhi ng paggalaw ng isang mobile, lalo silang na-stimulate upang lumipat, na nagreresulta sa isang positibong feedback loop.

Ang pag-aaral ay nagsasangkot ng pag-tether sa mga paa ng mga sanggol sa isang crib-mount na baby mobile. Ang bawat galaw ng mga paa ng mga sanggol ay naging sanhi ng paggalaw ng mobile, na siya namang nagpasigla sa mga sanggol na gumalaw pa. Itinampok ng positibong feedback na ito ang sanhi-at-epekto na relasyon sa pagitan ng sanggol at ng mobile. Napansin ng mga mananaliksik na ang sandali ng pagsasakatuparan, na minarkahan ng isang biglaang pagtaas sa rate ng paggalaw ng sanggol, ay kumakatawan sa "kapanganakan ng kalayaan."

Sa pamamagitan ng pagsukat sa mga galaw ng parehong mga sanggol at mobile, natuklasan ng mga mananaliksik ang mga dynamic at coordinative na tampok ng sandaling ito. Ang pag-aaral ay nakabalangkas sa "ahensiya" bilang isang umuusbong na ari-arian mula sa functional coupling ng organismo at ng kapaligiran. Iminungkahi nito na lumabas ang ahensya sa pamamagitan ng proseso ng pag-aayos sa sarili na nailalarawan sa parehong paggalaw at katahimikan, na nagbibigay ng makabuluhang impormasyon sa mga sanggol habang ginalugad nila ang mundo.

Itinampok ni Scott Kelso, ang senior author ng pag-aaral, na ang mga sanggol ay nagagawang gawin ang mga bagay na sadyang mangyari sa pamamagitan ng koordinasyon na dinamika ng paggalaw at katahimikan. Binigyang-diin din ng pag-aaral na ang pagtuklas na hinimok ng ahensya ay may mga nakikitang katangian, na natukoy sa pamamagitan ng mga natatanging kumpol sa tiyempo at antas ng mga pagsabog ng aktibidad ng sanggol na nakita.

Ang pananaliksik na ito ay nagdaragdag sa aming pag-unawa sa maagang pag-unlad ng sinasadyang pag-uugali sa mga tao. Iminumungkahi nito na mula sa isang murang edad, ang mga sanggol ay nakikilala ang mga sanhi ng kapangyarihan sa loob ng kanilang kapaligiran at nag-navigate sa mundo nang may intensyonalidad.

Pinagmumulan:

– Florida Atlantic University

- Ang pag-aaral na inilathala sa journal Developmental Science