Isang Bagong Mosaic ang Nagpapakita ng Walang Katulad na Detalye ng Shackleton Crater sa South Pole ng Buwan

Naglabas ang NASA ng bagong mosaic na imahe ng Shackleton Crater, isang permanenteng shadowed impact crater na matatagpuan sa south pole ng Moon. Ang larawang ito, na nilikha ng Lunar Reconnaissance Orbiter Camera (LROC) at ang mga koponan ng ShadowCam, ay nagbibigay ng bihira at detalyadong view ng bunganga.

Ang LROC, na umiikot sa Buwan mula pa noong 2009, at ang ShadowCam, isang instrumento na sakay ng Korea Aerospace Research Institute spacecraft na tinatawag na Danuri, na inilunsad noong Agosto 2022, bawat isa ay may kani-kanilang mga natatanging tampok para sa pagtingin sa Buwan. Ang LROC ay idinisenyo upang gumana sa mababang liwanag ngunit may limitadong kakayahang kunan ng larawan ang mga lugar na may anino na hindi nakakatanggap ng direktang sikat ng araw. Sa kabilang banda, ang ShadowCam ay 200 beses na mas sensitibo sa liwanag kaysa sa LROC, umaasa sa sinag ng araw na sumasalamin sa mga heolohikal na tampok ng Buwan o ng Earth upang kumuha ng mga larawan sa mga rehiyong madilim.

Ang kamakailang mosaic ay nilikha sa pamamagitan ng pagsasama-sama ng mga imahe mula sa dalawang camera na ito, na nagbibigay-daan para sa isang komprehensibong view ng parehong pinakamaliwanag at pinakamadilim na bahagi ng Buwan. Ang Shackleton Crater, na nailalarawan sa permanenteng anino nitong sahig, ay bahagyang naliliwanagan ng araw sa tatlong punto sa gilid nito nang higit sa 90% ng taon, dahil sa bahagyang pagtabingi ng axis ng Buwan. Ito ay pinaniniwalaan na ang mga anino na rehiyon na ito ay maaaring magkaroon ng mga reservoir ng tubig na yelo, isang napakahalagang mapagkukunan para sa hinaharap na mga crewed mission sa Buwan.

Binigyang-diin din ng NASA na ang mga rehiyong ito na napakaliwanag sa Shackleton Crater ay maaaring gamitin upang gamitin ang solar energy para sa isang base camp sa mga hinaharap na misyon, na may mga paglalakbay sa mga may anino na rehiyon upang siyasatin ang mababang-temperatura na bunganga. Bilang karagdagan, ang lunar south pole ay nag-aalok ng patuloy na komunikasyon sa Earth, na ginagawa itong isang perpektong lokasyon para sa paggalugad.

Ang paglabas ng detalyadong larawang ito ng Shackleton Crater ay nagbibigay sa mga mananaliksik ng mahahalagang insight at mas mahusay na pag-unawa sa heolohiya ng Buwan. Binibigyan din nito ang daan para sa hinaharap na paggalugad at paggamit ng mga mapagkukunan ng Buwan ng mga misyon ng tao.

Pinagmumulan:

– NASA