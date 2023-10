Ang Expedition 70 Crew ay nagsasagawa ng Space Health at Earth Science Studies sa International Space Station

By

Ang Expedition 70 crew ng International Space Station (ISS) ay naging abala sa pagsasagawa ng iba't ibang siyentipikong pag-aaral at mga gawain sa pagpapanatili. Ang ISS, isang malaking spacecraft sa orbit sa paligid ng Earth, ay nagsisilbing research laboratory at spaceport para sa internasyonal na pakikipagtulungan sa space exploration. Ito ay patuloy na inookupahan mula noong 2000 ng mga umiikot na crew ng mga astronaut at kosmonaut mula sa buong mundo.

Ang isa sa mga pag-aaral na isinasagawa ay ang pagsusuri ng DNA, na tumutulong na panatilihing ligtas ang mga tripulante at spacecraft nang hindi gaanong umaasa sa Earth. Gumamit ang Astronaut na si Jasmin Moghbeli ng portable DNA sequencer para matukoy ang bacteria na nakuha mula sa mga sample ng tubig sa istasyon. Ang pag-aaral ng teknolohiyang ito ay mag-aambag sa mga plano ng NASA para sa hinaharap na mga misyon sa Buwan, Mars, at higit pa.

Ang isa pang pag-aaral ay nagsasangkot ng paggamit ng mga naisusuot upang subaybayan ang kalusugan ng isang astronaut. Ang Astronaut Moghbeli ay nagsuot ng Bio-Monitor vest at headband para sa isang 48-oras na session upang subukan ang kanilang kakayahan na subaybayan ang kalusugan habang hindi gaanong nakakasagabal sa mga pang-araw-araw na aktibidad.

Si Commander Andreas Mogensen ng European Space Agency (ESA) ay nagtrabaho sa loob ng cupola, na sinubukan ang kakayahan ng isang advanced na camera na obserbahan ang mga thunderstorm ng Earth at ang kanilang electrical activity. Ang data na nakolekta ay maaaring mapabuti ang kaalaman sa atmospera at humantong sa hinaharap na mga aplikasyon sa espasyo.

Ang mga regular na pagsusuri at mga gawain sa pagpapanatili ay isinagawa din. Halimbawa, kinunan ng litrato ng NASA Flight Engineer na si Loral O'Hara ang emergency hardware, sinuri ang kanyang presyon ng dugo, at nag-uninstall ng mga bahagi mula sa isang spacesuit. Pinalitan ng Astronaut na si Satoshi Furukawa ng JAXA ang mga filter sa loob ng Life Science Glovebox at nagpalit ng sample cassette sa loob ng Materials Science Laboratory.

Naghahanda rin ang crew para sa isang spacewalk, na naka-iskedyul para sa 2:10 pm Eastern Daylight Time. Ang mga cosmonaut na sina Oleg Kononenko at Nikolai ay magsasagawa ng spacewalk, na kinabibilangan ng iba't ibang gawain sa labas ng ISS.

Ang mga patuloy na pag-aaral at gawaing ito ay nakakatulong sa aming pag-unawa sa kalusugan ng kalawakan, agham ng Daigdig, at sa pagpapanatili ng International Space Station.

Pinagmumulan:

– International Space Station (ISS): NASA

– DNA: Britannica

– Mars: NASA

– ESA: European Space Agency

– JAXA: Japan Aerospace Exploration Agency

– EDT: TimeandDate.com