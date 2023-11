Ang Kaakit-akit na Mundo ng mga Kometa at Asteroid

Mga kometa at asteroid, dalawang nakakaintriga na mga celestial na katawan na nakabihag ng mga siyentipiko at astronomer sa loob ng maraming siglo. Ang mga fragment na ito ng bato at yelo ay nagbibigay sa atin ng mahahalagang insight sa kasaysayan at komposisyon ng ating solar system. Sa artikulong ito, susuriin natin ang magkakaibang aspeto ng mga kometa at asteroid, na nagbibigay-liwanag sa kanilang pinagmulan at ang mahalagang kaalamang hawak nila.

Ang mga kometa, na kadalasang tinutukoy bilang "maruming mga snowball," ay mga nagyeyelong katawan na umiikot sa araw. Binubuo ang mga ito ng isang solidong nucleus na napapalibutan ng isang kumikinang na pagkawala ng malay at isang buntot. Habang papalapit ang kometa sa araw, ang init ay nagiging sanhi ng pagsingaw ng mga yelo, na lumilikha ng pagkawala ng malay at buntot na nagbibigay sa mga kometa ng kanilang nakakabighaning hitsura. Habang ang mga kometa ay pangunahing binubuo ng yelo ng tubig, naglalaman din ang mga ito ng iba pang pabagu-bagong mga sangkap tulad ng carbon dioxide, methane, at ammonia.

Ang mga asteroid, sa kabilang banda, ay mga mabatong labi mula sa maagang pagbuo ng solar system. Iba-iba ang laki ng mga ito, mula sa maliliit na bato hanggang sa napakalaking masa na ilang daang kilometro ang diyametro. Karamihan sa mga asteroid ay matatagpuan sa asteroid belt, isang rehiyon na matatagpuan sa pagitan ng mga orbit ng Mars at Jupiter. Gayunpaman, ang ilang mga asteroid ay may sira-sira na mga orbit na naglalapit sa kanila sa Earth, na ginagawa silang mga potensyal na target para sa paggalugad sa hinaharap.

FAQ:

Q: Paano naiiba ang mga kometa at asteroid?

A: Ang mga kometa ay mga nagyeyelong katawan na umuusok habang papalapit sila sa araw, habang ang mga asteroid ay mabatong labi na natitira mula sa maagang pagbuo ng solar system.

Q: Ano ang mga kometa na gawa sa?

A: Pangunahing binubuo ang mga kometa ng yelo ng tubig, ngunit naglalaman din ang mga ito ng iba pang mga pabagu-bagong sangkap tulad ng carbon dioxide, methane, at ammonia.

Q: Saan matatagpuan ang karamihan sa mga asteroid?

A: Karamihan sa mga asteroid ay matatagpuan sa asteroid belt, isang rehiyon sa pagitan ng mga orbit ng Mars at Jupiter.