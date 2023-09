Sinaunang Wooden Structure, Tinatayang Mahigit sa 475,000 Years Old, Natuklasan sa Africa

By

Natuklasan ng mga mananaliksik ang tila pinakalumang kilalang kahoy na istraktura sa mundo sa pampang ng Kalambo River sa Zambia at Tanzania. Ang istrukturang ito, na tinatayang higit sa 475,000 taong gulang, ay nauna pa sa paglitaw ng mga modernong tao. Ang pag-aayos ng mga troso ay ginawa sa pamamagitan ng paghubog ng dalawang troso gamit ang mga kasangkapang matutulis na bato at maaaring nagsilbing daanan o plataporma ng mga ninuno ng tao na naninirahan sa lugar.

Ang mga marka sa mga troso ay nagpapahiwatig na ang mga ito ay pinutol, tinadtad, at nasimot gamit ang iba't ibang kasangkapang bato na matatagpuan sa site. Ang isang bushwillow log ay nakapatong sa ibabaw ng isa pang log, na sinigurado ng isang malaking baligtad na hugis-U na bingaw. Si Propesor Larry Barham, ang nangungunang arkeologo mula sa Unibersidad ng Liverpool, ay naniniwala na ang istraktura ay maaaring bahagi ng isang walkway, isang pundasyon para sa isang plataporma, o kahit isang lugar para sa imbakan o kanlungan.

Ang mga bagay na gawa sa kahoy na natuklasan sa site ay napetsahan sa hindi bababa sa 476,000 taong gulang, bago ang paglitaw ng Homo sapiens. Malamang na Homo heidelbergensis, isang pasimula sa modernong mga tao, ang gumawa ng istrukturang ito. Ang pagtuklas ay makabuluhan dahil ang kahoy ay bihirang mabuhay sa mahabang panahon, ngunit ang mga sediment na nababad sa tubig sa Kalambo Falls ay nakatulong sa pagpapanatili ng kahoy.

Bilang karagdagan sa istraktura ng troso, natagpuan ang iba pang mga bagay na gawa sa kahoy, kabilang ang isang digging stick, isang wedge, isang split branch na maaaring bahagi ng isang bitag, at isang log cut sa magkabilang dulo. Iminumungkahi ng mga natuklasang ito na ang mga sinaunang tao ay gumagamit ng malalaking materyales, tulad ng bato at kahoy, upang hubugin at baguhin ang kanilang kapaligiran.

Plano ng mga mananaliksik na ipagpatuloy ang mga paghuhukay sa site at umaasa na makipagtulungan sa pamahalaan ng Zambian upang makilala ang Kalambo Falls bilang isang UNESCO World Heritage site. Inilarawan ni Dr. Sonia Harmand ng Stony Brook University ang pagtuklas bilang groundbreaking, na binibigyang-diin ang halaga nito sa pagpapataas ng ating pang-unawa sa paggamit ng mga organikong materyales sa panahon ng maagang ebolusyon ng tao.

Pinagmumulan:

– Unibersidad ng Liverpool, Propesor Larry Barham

– Unibersidad ng Aberystwyth

– Stony Brook University, Dr. Sonia Harmand

– Unibersidad ng Pagbasa, Dr. Annemieke Milks