Sining na May Temang Paleontolohiya: Isang Pakikipagtulungan ng Mga Kasanayan ng Tao at Teknolohikal

Ang sining na may temang Paleontology ay umuusbong sa isang pakikipagtulungan sa pagitan ng mga artist ng tao at mga digital na tool. Ang mga tradisyonal na paleo artist na lumilikha ng sining nang walang tulong ng teknolohiya ay nagiging bihira sa larangan. Ang isa sa gayong artist, si Jan Vriesen, ay dalubhasa sa paglikha ng mga prehistoric backdrop para sa mga exhibit sa museo at nakipagtulungan sa mga institusyon tulad ng Denver Museum of Nature and Science at ang American Museum of Natural History.

Sa kabila ng pagiging 81 taong gulang, patuloy na tinutupad ni Vriesen ang mga komisyon para sa mga taong pinahahalagahan ang kanyang talento sa pag-iisip sa malayong nakaraan. Nakikipagtulungan siya sa mga geologist at paleontologist upang lumikha ng mga hand-painted na eksena na nagbibigay-buhay sa mga sinaunang landscape. Kamakailan, nakumpleto ni Vriesen ang isang pares ng mga painting na naglalarawan sa isang sikat na fossil quarry tulad ng paglitaw nito 150 milyong taon na ang nakalilipas, at isang eksena mula sa Jurassic Morrison Formation na malamang na mukhang 145 milyong taon na ang nakalilipas.

Ang mga painting na ito ay kinomisyon ng geologist na si Bob Raynolds, na gustong iregalo ang mga ito sa nonprofit na organisasyong Friends of Dinosaur Ridge. Ang mga painting ay nagpapakita ng mga sinaunang tanawin na nagbigay inspirasyon sa mga pagsisikap sa pangangalaga ng organisasyon, na naglalayong protektahan ang mga fossil site at magbigay ng mga programang pang-edukasyon para sa publiko.

Ang mga bagong painting ay ipapakita sa Dinosaur Ridge Discovery Center, na magbibigay-daan sa mga bisita na isipin kung ano ang lugar noong pinanahanan ito ng mga dinosaur. Ang Dinosaur Ridge, na nakuha ng Jefferson County Open Space noong 1973, ay itinalaga bilang Morrison Fossil Area National Natural Landmark.

Si Jan Vriesen ay isang Canadian artist na ngayon ay naninirahan sa Minnesota kasama ang kanyang asawa at mga alagang hayop. Ang kanyang pandarambong sa paleo art ay nagsimula noong 1970s nang kunin niya ang isang proyekto sa Royal British Columbia Museum. Mula noon, nakakuha na siya ng pagkilala sa larangan.

Habang mas gusto ni Vriesen ang mga tradisyonal na pamamaraan ng sining, kinikilala niya ang impluwensya ng teknolohiya sa kanyang larangan. Nagbibiro siya tungkol sa pagiging isang "Neanderthal" pagdating sa computer work ngunit nauunawaan niya na ang mga digital na kasanayan ay lalong pinahahalagahan sa industriya.

Sa pangkalahatan, ang sining na may temang paleontolohiya ay nagiging isang pakikipagtulungan sa pagitan ng pagkamalikhain ng tao at mga digital na tool, na nagpapahintulot sa mga artist tulad ni Jan Vriesen na buhayin ang malayong nakaraan gamit ang kanilang talento at imahinasyon.

