Double Celestial Treat: Solar at Lunar Eclipses sa Oktubre 2023

Ngayong Oktubre, ang mga stargazer ay nasa para sa isang tunay na kahanga-hangang karanasan dahil hindi nila masasaksihan ang isa, ngunit dalawang celestial na kaganapan. Parehong Solar Eclipse (Surya Grahan) at Lunar Eclipse (Chandra Grahan) ay nakatakdang mangyari sa Oktubre 2023. Ang mga eclipse ay natural na phenomena na nangyayari kapag ang isang astronomical body ay humaharang ng liwanag mula o papunta sa ibang katawan.

Una, sa Oktubre 14, 2023, magkakaroon ng annular Solar Eclipse. Ito ay nangyayari kapag ang buwan ay dumaan sa pagitan ng araw at ng lupa, na naglalagay ng anino sa mga bahagi ng Earth. Sa partikular na eclipse na ito, ang araw ay bumubuo ng isang singsing ng apoy sa paligid ng buwan. Ang phenomenon na ito ay kilala bilang annular solar eclipse, na nangyayari kapag ang buwan ay nasa pinakamalayo nitong punto mula sa Earth, na lumilitaw na mas maliit kaysa sa araw at hindi ito ganap na natatakpan. Bilang resulta, lumilitaw ang buwan bilang isang madilim na disk sa ibabaw ng mas malaki, mas maliwanag na disk, na lumilikha ng parang singsing na epekto.

Ang annular solar eclipse ay magsisimula sa 11:29 pm sa Oktubre 14, 2023 (New Delhi) at magtatapos sa 11:34 pm sa parehong araw. Mag-aalok ito ng kamangha-manghang tanawin para sa mga mapalad na makasaksi nito.

Bilang karagdagan, ang lunar eclipse, ang huling isa sa 2023, ay magaganap sa Oktubre 28-29. Ang isang lunar eclipse ay nagaganap kapag ang buwan ay gumagalaw sa anino ng Earth. Maaaring magmukhang madilim o mapula-pula ang ibabaw ng Buwan sa kaganapang ito.

Ang lunar eclipse ay nakatakdang magsimula sa Oktubre 28, 2023, sa ganap na 11:31 ng gabi (New Delhi) at magtatapos sa 3:36 ng umaga sa Oktubre 29, 2023. Ang pinahabang tagal na ito ay nagbibigay ng isang kahanga-hangang pagkakataon para sa mga masugid na tagamasid sa kalangitan na magmasid at pahalagahan ang celestial display.

Tiyaking markahan ang iyong mga kalendaryo para sa mga astronomical na kaganapang ito at ihanda ang iyong sarili para sa isang hindi malilimutang karanasan!

