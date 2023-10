Maranasan ng Canada ang Partial Solar Eclipse sa 2023

Masasaksihan ng Canada ang partial solar eclipse sa Oktubre 14, 2023, habang ang annular solar eclipse ay dumadaan sa makitid na landas ng lupain mula Oregon sa United States hanggang sa baybayin ng Natal sa Brazil. Depende sa lokasyon sa Canada, aabot sa 85% ang pagtatakip ng araw, na magreresulta sa kapansin-pansing pagdidilim ng araw.

Ang annular eclipse ay iba sa kabuuang solar eclipse. Sa isang annular eclipse, lumilitaw na mas maliit ang buwan at hindi ganap na natatakpan ang araw, na lumilikha ng maliwanag na "singsing ng apoy" sa paligid ng buwan. Ang full annular spectacle ay makikita lamang mula sa mga lokasyon sa kahabaan ng path ng annularity, kung saan tumatawid ang buwan sa gitna ng araw. Sa Kanlurang Canada, maaaring asahan ng mga tagamasid ang bahagyang eclipse na may higit sa 50% ng lugar ng araw na sakop ng buwan.

Ang tagal at maximum na saklaw ng eclipse ay mag-iiba depende sa lokasyon. Halimbawa, sa Victoria, British Columbia, ang eclipse ay tatagal mula 8:07 hanggang 10:38 am, na may maximum na saklaw sa 9:19 am Vancouver, Prince George, Whitehorse, Lethbridge, Calgary, Edmonton, Saskatoon, Regina, Winnipeg, Ang Thunder Bay, Windsor, London, Toronto, Ottawa, Montreal, Quebec City, Fredericton, Halifax, Charlottetown, at St. John's ay makakaranas din ng bahagyang solar eclipse sa iba't ibang oras.

Upang ligtas na makita ang eclipse, mahalagang gumamit ng mga espesyal na solar filter na partikular na idinisenyo para sa pag-obserba ng solar eclipse. Ang direktang pagtingin sa araw nang walang tamang proteksyon ay maaaring makapinsala sa iyong mga mata. Ang mga tunay na solar glass ay maaaring mabili sa mga lokal na RASC/Science Center o mga kagalang-galang na tindahan. Bilang kahalili, maaari kang gumawa ng pinhole projector o gumamit ng welding mask na may rating ng lens na 14.

Ang iba't ibang mga viewing party ay isasaayos sa buong Canada ng mga regional RASC center, science center, at university physics department. Ang mga kaganapang ito ay magbibigay ng pagkakataong matingnan ang eclipse sa pamamagitan ng solar telescope, at ang mga libreng eclipse glass ay ipapamahagi sa karamihan ng mga lugar. Kasama sa ilang iminungkahing lokasyon para sa pagtingin sa eclipse ang Mount Tolmie Park sa Victoria, Science World at UBC Department of Physics & Astronomy sa Vancouver, at RASC Observatory sa TELUS World of Science sa Edmonton.

Tiyaking suriin ang lagay ng panahon at mga detalye ng mga partikular na kaganapan sa iyong lugar upang lubos na ma-enjoy ang pambihirang celestial phenomenon na ito.

