Paano Sinasalamin ng Sinaunang Greek Myth ng Prometheus ang Ating Makabagong Realidad

Si Prometheus, ang Titan na nagnakaw ng apoy mula sa mga diyos at ipinagkaloob ito sa sangkatauhan, ay matagal nang nagsilbing simbolo ng pag-unlad at panganib. Mula sa pananaw ng mitolohiya, siya ay nakikita bilang isang emancipator, nagrerebelde laban sa paniniil ni Zeus para sa kapakanan ng sangkatauhan. Gayunpaman, sa ating modernong mundo, ang Prometheus ay kumukuha ng ibang kahulugan.

Ang Rebolusyong Industriyal ay minarkahan ang isang pagbabago kung saan ang kapangyarihan ng apoy at teknolohiya ay naging parehong pinagmumulan ng kaluwalhatian at kapahamakan. Ang nobelang "Frankenstein" ni Mary Shelley, na may subtitle na "The Modern Prometheus," ay nagbigay-diin sa pagiging huris at idealismo ng lumikha ng halimaw. Sa kontekstong ito, kinakatawan ng Prometheus ang ating kapasidad para sa pagsira sa sarili at ang mga panganib ng teknolohikal na overreach.

Sa mga nakalipas na taon, nakaranas si Prometheus ng muling pagkabuhay sa kulturang popular, na sumasalamin sa ating ambivalence sa teknolohiya at sa mga kahihinatnan nito. Ang pelikulang "Oppenheimer" ni Christopher Nolan ay may pagkakatulad sa pagitan ng parusang dinanas ng mythical Prometheus at J. Robert Oppenheimer, na kadalasang itinuturing na ama ng atomic bomb. Ang pagkakatulad ay higit pang ginalugad sa piraso ng teatro ni Annie Dorsen na "Prometheus Firebringer," na naghahabi ng isang babala tungkol sa ating pagdepende sa artificial intelligence.

Ang nobelang "The Maniac" ni Benjamín Labatut ay sumasalamin sa buhay ni John von Neumann, isang pioneer ng artificial intelligence at game theory, na ikinumpara rin kay Prometheus. Ang aklat ni Labatut, na inuri bilang fiction, ay sumusubok na lumikha ng isang bagong mitolohiya para sa modernong mundo, na gumuguhit sa mga totoong tao at kanilang mga ideya.

Parehong sina Oppenheimer at von Neumann, na nagtrabaho nang malapit sa panahon ng Manhattan Project, ay kumakatawan sa convergence ng henyo at ang posibilidad ng pagkalipol ng tao. Ang kanilang trabaho sa quantum theory at ang atomic bomb ay nagpapakita kung paano ang abstraction ay nagiging isang tangible reality na may mga sakuna na kahihinatnan.

Habang ang mapangwasak na kapangyarihan ng mga teknolohiyang ito ay maliwanag, ang intelektwal na drama ay nakasalalay sa kung paano ang mga abstract na konsepto na ito ay nagiging mga konkretong pagpapakita. Ang papel ni Oppenheimer sa pagbuo ng atomic bomb ay nagsisilbing patunay ng konsepto para sa quantum theory. Ang kanyang parusa, na katulad ng sa gawa-gawang Prometheus, ay hindi nagmula sa mga diyos, ngunit mula sa mga tatanggap ng kanyang regalo.

Ang kwento ni Prometheus ay sumasalamin sa ating kasalukuyang katotohanan, dahil ang ating lumalagong pag-asa sa teknolohiya ay nagdudulot ng parehong pag-unlad at panganib. Ang mga pagpili na ginagawa natin sa ating paghahanap ng kaalaman at kapangyarihan ay maaaring magkaroon ng malalayong kahihinatnan. Ang mito ng Prometheus ay nagsisilbing isang babala, na nagpapaalala sa atin na isaalang-alang ang mga etikal na implikasyon ng ating mga aksyon at ang potensyal para sa pagsira sa sarili.

Pinagmumulan:

– “Paano ipinapaliwanag ng sinaunang Greek myth ang ating nakakatakot na modernong realidad” ni AO Scott, The New York Times