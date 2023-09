Mga Banyagang Katawan: Paggalugad sa Pandemya at Mga Bakuna sa Kasaysayan

Sa pinakahuling aklat ni Simon Schama, "Foreign Bodies," siya ay sumilip sa mundo ng mga pandemya noon at kasalukuyan, na itinatampok ang mga aral na natutunan natin, gayundin ang mga kailangan pa nating maunawaan. Pangunahing nakatuon ang aklat sa buhay at gawain ni Waldemar Mordechai Wolff Haffkine, isang scientist na gumawa ng mga gawang bahay na bakuna upang labanan ang kolera at bubonic plague noong huling bahagi ng ika-19 at unang bahagi ng ika-20 siglo.

Ang pagsulat ni Schama ay nagdadala ng mga mambabasa sa isang mapang-akit na paglalakbay sa buhay ni Haffkine, mula sa kanyang mga unang karanasan sa pagtatanggol sa kanyang komunidad laban sa mga pogrom ng Russia hanggang sa kanyang pagsasanay sa prestihiyosong Pasteur Institute sa France. Ang bakuna ni Haffkine ang nagdala sa kanya sa India noong 1893, kung saan nasaksihan niya ang kahanga-hangang tagumpay nito sa paglaban sa kolera. Nang maglaon, makakamit niya ang mas malaking tagumpay sa pamamagitan ng isang bakuna upang puksain ang bubonic plague.

Inilalarawan ng may-akda nang may nakabibighani na detalye ang maselang proseso na ginamit ni Haffkine sa paggawa ng bakuna sa salot, mula sa pagkuha ng mga likido hanggang sa pag-kultura ng bacilli sa sabaw ng kambing. Sa kabila ng mga makabuluhang kontribusyon ni Haffkine sa kalusugan ng publiko sa India, ang mga awtoridad ng kolonyal na British sa kalaunan ay napagod sa kanya. Sila ay umasa sa mas agresibong mga hakbang, tulad ng pagsira sa mga nayon at pagpapalayas sa mga katutubo, na kadalasang napatunayang hindi epektibo. Ang tagumpay ng isang dayuhan tulad ni Haffkine ay isang dagok sa kanilang pagmamataas, na humahantong sa kanyang paglisan sa India.

Habang ang Schama ay may kasamang ilang tangential excursion at karagdagang mga kuwento, ang kanyang paghanga kay Haffkine ay sumikat. Ang aklat ay nagtatapos sa isang pansuportang tala para kay Anthony Fauci at isang nakakagulat na pagmuni-muni sa papel ng asul na dugo ng horseshoe crab sa paggawa ng bakuna.

Ang gawain ni Schama ay nagtataas ng mahahalagang tanong tungkol sa kapangyarihan ng agham sa paglaban sa mga pandemya at ang papel ng mga tao sa kanilang sariling pagkasira. Sa kabila ng aming mga pag-unlad, ang may-akda ay naninindigan na ang aming sariling mga aksyon, tulad ng mga sandatang nuklear at pagbabago ng klima, ang nagdudulot ng mas malaking banta sa sangkatauhan.

Ang "Banyagang Katawan" ay nagsisilbing testamento sa kahanga-hangang buhay at mga nagawa ni Waldemar Mordechai Wolff Haffkine. Sa pamamagitan ng talambuhay na ito, itinatampok ni Simon Schama ang napakalaking epekto na maaaring magkaroon ng mga indibidwal na siyentipiko sa harap ng mga pandaigdigang krisis sa kalusugan.

