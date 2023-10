Nakiisa si Northrop Grumman sa Voyager Space sa Commercial Space Station Venture

By

Inihayag ng Northrop Grumman na hindi na nito itutuloy ang pagpapaunlad ng sarili nitong commercial space station. Sa halip, ang kumpanya ay makikipagsosyo sa Voyager Space, isang nakikipagkumpitensyang pagsisikap, upang tumulong sa pagbuo ng Voyager Space Station, na kilala bilang Starlab. Sa ilalim ng bagong partnership, tututukan ang mga kumpanya sa pagbuo ng ganap na autonomous docking system para sa Cygnus cargo spacecraft ng Northrop, na magbibigay-daan dito na makadaong kasama ang Starlab space station.

Ang pakikipagtulungang ito sa pagitan ng Northrop Grumman at Voyager Space ay nakikita bilang isang malaking hakbang pasulong para sa programang Starlab. Sinabi ni Dylan Taylor, chairman at CEO ng Voyager Space, na ang mga teknikal na kakayahan ng Northrop Grumman at napatunayang tagumpay sa mga serbisyo ng muling pagsuplay ng kargamento ay gaganap ng isang mahalagang papel sa pagpapabilis ng pagbuo ng Starlab.

Parehong nagsasarili ang Northrop Grumman at Voyager Space sa kanilang sariling mga konsepto ng istasyon ng espasyo. Ang mga kumpanya ay ginawaran ng NASA Space Act Agreements bilang bahagi ng Commercial Low Earth Orbit Destinations (CLD) program. Ang mga kasunduang ito ay sinadya upang maging mature ang mga disenyo ng kanilang mga istasyon upang makatulong sa pagbuo ng mga komersyal na kahalili sa International Space Station.

Kahit na ang hinaharap ng iminungkahing istasyon ng Northrop ay hindi tiyak, ang kumpanya ay aalis sa kasunduan nito sa NASA. Nakatanggap ang Northrop ng $36.6 milyon mula sa kabuuang $125.6 milyon para sa ilang mga milestone na nakamit sa kasunduang iyon. Sinabi ng NASA na kukuha ito ng $89 milyon na hindi natanggap ng Northrop at ilalaan ito sa mga karagdagang milestone sa mga kasunduan nito sa Voyager Space, Blue Origin, at Axiom Space.

Ang Northrop Grumman ay hindi nagbigay ng mga tiyak na dahilan para sa desisyon nitong umatras mula sa pagbuo ng sarili nitong istasyon. Gayunpaman, ang mga opisyal ng kumpanya ay dati nang nag-highlight ng mga hamon sa kaso ng negosyo para sa mga komersyal na istasyon, kabilang ang mga isyu sa regulasyon at pananagutan, pati na rin ang mga kawalan ng katiyakan tungkol sa paglahok ng mga internasyonal na kasosyo.

Sa pasulong, ang Northrop Grumman ay nananatiling nakatuon sa hinaharap ng komersyal na mababang orbit ng Earth, at ang papel nito sa Starlab ay susuportahan ang mga inisyatiba ng NASA upang hikayatin ang pagbuo ng mga komersyal na istasyon ng espasyo bilang bahagi ng isang lumalagong ekonomiya sa mababang orbit ng Earth.

Kahulugan:

– Voyager Space: Isang kumpanyang nangunguna sa pagbuo ng Starlab space station at kasangkot sa mga komersyal na pakikipagsapalaran sa espasyo.

– Northrop Grumman: Isang kumpanya ng aerospace at defense technology na kilala sa trabaho nito sa mga misyon at system sa kalawakan.

Pinagmumulan:

– Ars Technica

– NASA