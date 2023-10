Pinapagana ng Nondestructive Measurement ang Scalable Quantum Computing Gamit ang Ytterbium Qubits

By

Ang isang kamakailang pag-aaral na isinagawa ng mga physicist sa University of Illinois Urbana-Champaign ay nagpapakita ng potensyal ng paggamit ng ytterbium-171 atoms bilang mga qubit para sa quantum computing. Ang mga atom na ito, na kilala sa kanilang mga pambihirang katangian at pagiging simple ng scaling, ay lumitaw bilang mga promising na kandidato para sa mga quantum computing platform. Matagumpay na nakamit ng mga mananaliksik ang nondestructive measurement ng ytterbium-171 qubits, na nagbibigay-daan para sa mahaba at kumplikadong mga kalkulasyon na mahalaga para sa maraming mga quantum algorithm.

Ang quantum computing ay umaasa sa mga qubit, na mga quantum system na may dalawang naa-access na antas. Gayunpaman, ang pagtatrabaho sa mga atom ay maaaring maging mahirap dahil madalas silang mayroong maraming naa-access na antas. Namumukod-tangi ang Ytterbium-171 dahil, kapag pinalamig hanggang sa pinakamababang-enerhiya na estado, mayroon lamang itong dalawang naa-access na antas ng quantum. Ang pag-aari na ito ay makabuluhang binabawasan ang posibilidad na maalis ang atom mula sa nais na dalawang antas na estado ng qubit sa panahon ng mga operasyon, na ginagawang mas madali ang hindi mapanirang pagsukat.

Bagama't ang mga natatanging katangian ng ytterbium-171 ay angkop para sa mga operasyong quantum, ang atom mismo ay may kumplikadong pangkalahatang istraktura. Bilang resulta, kinailangan ng mga mananaliksik na bumuo ng mga bagong pamamaraan sa atomic physics upang mahawakan ang mga komplikasyon nito. Sa pag-aaral na ito, nakamit ng koponan ang hindi mapanirang pagsukat ng ytterbium-171 qubits na may kahanga-hangang 99% na rate ng tagumpay.

Ang mga mananaliksik ay nagpatupad ng real-time na adaptive na kontrol, isang pamamaraan na kinabibilangan ng paggamit ng isang klasikal na computer upang kontrolin ang mga ytterbium qubit batay sa mga resulta ng pagsukat. Ang diskarte na ito ay nagbibigay-daan para sa mahusay na paglikha ng malakihang pag-uugali ng quantum sa mga intermediate na yugto ng isang pagkalkula.

Ang mga natuklasan ng pag-aaral na ito ay nagbubukas ng mga bagong posibilidad para sa paggalugad ng quantum computing gamit ang ytterbium arrays. Sa kanilang potensyal na mapadali ang scalable at mahusay na quantum computing, ang ytterbium-171 qubits ay maaaring gumanap ng isang mahalagang papel sa pagsulong ng larangan. Habang patuloy na pinipino at pinalawak ng mga mananaliksik ang mga diskarteng ito, ang hinaharap ng quantum computing ay mukhang lalong nangangako.

Pinagmumulan:

– Unibersidad ng Illinois Grainger College of Engineering

– Journal: PRX Quantum (DOI: 10.1103/PRXQuantum.4.030337)