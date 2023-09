Ang Kontrobersya na Nakapalibot sa Pinagsanib na Teorya ng Impormasyon sa Agham ng Kamalayan

Ang agham ng kamalayan ay isang mapaghamong larangan dahil sa mga pilosopiko nitong kumplikado at limitadong pang-eksperimentong data. Noong Hunyo, inihayag ng Association for the Scientific Study of Consciousness ang mga resulta ng isang eksperimentong paligsahan sa pagitan ng dalawang magkatunggaling teorya: pinagsamang teorya ng impormasyon at teorya ng pandaigdigang workspace. Gayunpaman, ang mga kinalabasan ay hindi tiyak, na humahantong sa karagdagang pagsisiyasat ng mga teoryang ito.

Gayunpaman, ang sitwasyon ay nagkaroon ng isang walang uliran na pagliko noong Setyembre nang ang isang grupo ng 124 na mga siyentipiko at pilosopo ng kamalayan ay naglathala ng isang bukas na liham na umaatake sa pinagsama-samang teorya ng impormasyon bilang pseudoscience. Ang liham na ito ay nagdulot ng malaking kaguluhan sa loob ng siyentipikong komunidad, na nagpapataas ng mga alalahanin tungkol sa potensyal na pangmatagalang pinsala.

Ang pinagsama-samang teorya ng impormasyon, na iminungkahi ng Italyano na neuroscientist na si Giulio Tononi, ay nagmumungkahi na ang kamalayan ay tinutukoy ng dami ng pinagsama-samang impormasyon sa loob ng isang sistema. Hindi tulad ng iba pang mga teorya na naghahanap ng mga ugnayan sa pagitan ng mga kaganapan sa isip at utak, ang pinagsamang teorya ng impormasyon ay nagsisimula sa mga phenomenological axiom at nagpapahiwatig na kahit na ang mga simpleng sistema ay nagtataglay ng ilang antas ng kamalayan.

Ang bukas na liham ay pinupuna ang pinagsamang teorya ng impormasyon sa tatlong pangunahing batayan. Una, inaangkin nito na ang teorya ay nakatanggap ng higit na atensyon ng media kaysa sa nararapat at hindi ito isang nangungunang teorya ng kamalayan. Gayunpaman, ang isang survey na isinagawa sa mga consciousness scientist ay nagpakita na halos 50% ng mga sumasagot ay itinuturing na ang teorya ay may pag-asa.

Pangalawa, ang liham ay nagpapahayag ng mga alalahanin tungkol sa mga etikal na implikasyon ng pinagsama-samang teorya ng impormasyon. Ang mga implikasyon na ito ay mula sa mga klinikal na kasanayan para sa mga pasyente ng coma hanggang sa mga debate tungkol sa AI sentience, regulasyon, stem cell research, animal testing, organoid testing, at abortion. Gayunpaman, mahalagang isaalang-alang na ang lahat ng mga teorya ng kamalayan ay may potensyal na etikal na implikasyon, at ang epekto ng pinagsama-samang teorya ng impormasyon ay maaaring hindi mas problema kaysa sa iba pang nangungunang mga teorya.

Panghuli, inaakusahan ng liham ang pinagsama-samang teorya ng impormasyon bilang pseudoscientific nang hindi nagbibigay ng malinaw na kahulugan ng pseudoscience. Bagama't ang teorya ay may mga kritiko nito, kinikilala ito bilang isang makabuluhang teorya sa loob ng siyentipikong komunidad at nakakuha ng suporta mula sa mga eksperto sa larangan.

Sa konklusyon, ang kontrobersya na nakapalibot sa pinagsama-samang teorya ng impormasyon ay nagha-highlight sa mga hindi pagkakasundo at dibisyon sa loob ng agham ng kamalayan. Sa kabila ng mga pagpuna, ang teorya ay patuloy na nakakaakit ng pansin at pagsisiyasat. Sa pag-unlad ng larangan, napakahalaga na makisali sa bukas at magalang na mga talakayan upang isulong ang ating pag-unawa sa kamalayan.

Kahulugan:

1. Pinagsanib na teorya ng impormasyon: Ang isang teorya na nagmumungkahi ng kamalayan ay tinutukoy ng dami ng pinagsama-samang impormasyon sa loob ng isang sistema.

2. Global workspace theory: Isang karibal na teorya ng kamalayan, na naglalagay na ang kamalayan ay nagmumula sa pandaigdigang pagsasahimpapawid ng impormasyon sa loob ng utak.

Pinagmumulan:

