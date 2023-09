Caribbean Box Jellyfish Matutong Iwasan ang mga Obstacle

By

Natuklasan ng mga mananaliksik na ang Caribbean box jellyfish, sa kabila ng kanilang maliit na sukat at kakulangan ng utak, ay nagtataglay ng kakayahang matuto mula sa mga visual na pahiwatig at maiwasan ang paglangoy sa mga hadlang. Ang kahanga-hangang kakayahan sa pag-iisip na ito, na kilala bilang "associative learning," ay hindi kailanman naobserbahan sa mga hayop na may tulad na primitive nervous system.

Ang Caribbean box jellyfish, na may sukat na mas mababa sa isang sentimetro ang laki, ay karaniwang walang kakayahan sa intelektwal na magpakita ng mga kumplikadong pag-uugali. Gayunpaman, ipinapakita ng pag-aaral na ito na maaari nilang matutunan at maiangkop ang kanilang pag-uugali batay sa kanilang kapaligiran.

Inihambing ng mga mananaliksik ang pagganap ng dikya ng associative learning sa mas advanced na mga hayop, tulad ng mga langaw ng prutas at daga, na nagtataglay ng mas maunlad na mga nervous system. Nakakagulat, ang dikya ay nagpakita ng isang katulad na antas ng kakayahan sa pag-iisip sa kabila ng kanilang simpleng istruktura ng neural.

Ang associative learning ay kinabibilangan ng pagbuo ng mga asosasyon sa pagitan ng isang stimulus at isang partikular na resulta. Sa kasong ito, natutunan ng dikya na iugnay ang mga visual na pahiwatig sa pagkakaroon ng mga hadlang. Sa pamamagitan ng biswal na pag-unawa sa kanilang paligid, maaaring baguhin ng dikya ang kanilang mga pattern ng paglangoy upang maiwasan ang pagbangga sa mga hadlang.

Ang pagtuklas ng hindi inaasahang kakayahan sa pag-iisip na ito sa Caribbean box jellyfish ay hindi lamang nagpapalawak ng ating pag-unawa sa kanilang pag-uugali ngunit hinahamon din ang mga naunang ideya tungkol sa kaugnayan sa pagitan ng pagiging kumplikado ng utak at mga kasanayan sa pag-iisip. Kakailanganin ang karagdagang pananaliksik upang maipaliwanag ang pinagbabatayan na mga mekanismo sa likod ng proseso ng pag-aaral na ito sa dikya.

