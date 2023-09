Ang Equinox at ang Northern Lights: Isang Nakamamanghang Pagpapakita

By

Ang equinox, na bumabagsak sa Setyembre 23, ay maaaring magbigay ng mas magandang pagkakataon kaysa karaniwan upang masaksihan ang kahanga-hangang tanawin ng hilagang mga ilaw, na kilala rin bilang aurora borealis. Ang magnetic field ng Earth at ang pagtabingi ng planeta sa oras na iyon ay lumikha ng mga kanais-nais na kondisyon para sa paglitaw ng natural na palabas na ito ng liwanag. Bagama't walang tiyak na garantiya na makita ang hilagang mga ilaw, pinapataas ng equinox ang posibilidad, sa halip na tiyakin ito.

Ayon kay David Moore, ang editor ng Astronomy Ireland magazine, ang pinakamagagandang lokasyon sa Ireland upang masulyapan ang hilagang liwanag ay ang hilagang baybayin ng Northern Ireland at Mayo. Ang mga lugar na ito ay perpekto dahil sa kanilang mga walang harang na tanawin ng Karagatang Atlantiko, kasama ang kaunting liwanag na polusyon mula sa mga lungsod at bayan. Gayunpaman, kung ang kalangitan ay maaliwalas, ang hilagang ilaw ay makikita mula sa alinmang bahagi ng bansa.

Ang kababalaghan ng hilagang mga ilaw ay nagsisimula pagkatapos ng solar flares, o mga pagsabog sa araw, na naglalabas ng bilyun-bilyong toneladang radiation sa kalawakan. Humigit-kumulang dalawang araw pagkatapos mangyari ang mga solar flare na ito, tumama ang mga atomic particle sa atmospera ng Earth. Ang ilan sa mga particle na ito ay nakulong sa magnetic field ng Earth at iginuhit patungo sa North at South pole. Kapag ang mga particle na ito ay bumangga sa mga atomo at molekula sa atmospera, lumilikha sila ng makulay na mga kulay na nauugnay sa hilagang mga ilaw.

Upang ganap na maranasan ang aurora, mahalagang malayo sa mga ilaw na gawa ng tao. Ang pamumuhay sa isang bayan o lungsod ay mag-aalok lamang ng tanawin ng mga pangunahing display. Ang araw ay dumadaan sa mga siklo ng aktibidad bawat 11 taon, at ito ay dahil sa peak sa 2025, na ginagawang ang susunod na ilang taon ay partikular na angkop para makita ang hilagang mga ilaw.

Nagbibigay ang Astronomy Ireland ng aurora alert service, na nagpo-post ng mga hula tuwing hapon tungkol sa mga kondisyon ng kalangitan para sa susunod na gabi, kabilang ang posibilidad na makita ang aurora. Ang mga ilaw ay maaaring obserbahan sa iba't ibang oras sa buong gabi, minsan sa loob ng ilang oras at kung minsan sa isang maikling panahon lamang.

Bagama't maaaring hadlangan ng maulap na kalangitan ang karanasan sa panonood, ang mga particle mula sa araw ay tumama sa atmospera sa itaas ng mga ulap. Samakatuwid, kapag may malinaw na kalangitan, ang hilagang mga ilaw ay makikita sa lahat ng kanilang kaluwalhatian.