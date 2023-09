Ang mga siyentipiko sa Japan ay nagmamasid sa napakabigat na oxygen isotopes

Ang mga siyentipiko sa Japan ay nakagawa ng isang makabuluhang pagtuklas sa pamamagitan ng pagmamasid sa super-heavy oxygen isotopes na oxygen-27 (27O) at oxygen-28 (28O) sa unang pagkakataon. Natuklasan ng koponan sa Tokyo Institute of Technology at RIKEN na ang oxygen-28 isotope, na inaakalang partikular na matatag, ay hindi "double magic" tulad ng dati nang pinaniniwalaan. Makakatulong ang pagtuklas sa pagpapabuti ng ating pag-unawa sa istrukturang nukleyar at maaaring magkaroon ng mga implikasyon para sa pisika ng mga neutron na bituin.

Kapag ang mga nuclear physicist ay nag-uusap tungkol sa mga magic number, tinutukoy nila ang isang sitwasyon kung saan ang mga nucleon ng atom (proton at neutron) ay nakaayos sa paraang ginagawang kakaiba ang nucleus nito. Ang mga atom na may mga tiyak na bilang ng mga proton o neutron, tulad ng 2, 8, 20, 28, 50, 82, o 126, ay malamang na hindi makaranas ng pagkawala ng enerhiya dahil sa radioactive decay.

Ang konsepto ng magic number ay maaaring ipaliwanag gamit ang nuclear shell model. Ang nuclei ay maaaring ituring bilang mga multi-layered na shell, katulad ng mga layer ng sibuyas, na ang bawat shell ay may tiyak na bilang ng mga "upuan" para sa mga neutron o proton. Kapag ang isang shell ay napuno ng mga neutron o proton, ito ay itinuturing na "sarado". Sa kaso ng oxygen-16 (16O), na mayroong walong proton at walong neutron, ang unang shell ay napuno ng dalawang neutron, at ang pangalawang shell ay napuno ng anim na neutron, na ginagawa itong isang "double magic" na nucleus.

Ang oxygen-28 isotope ay isang kandidato para sa double magic status dahil mayroon itong walong proton at 20 neutron, na may 20 neutron na ipinamahagi sa tatlong shell. Gayunpaman, natuklasan ng mga mananaliksik na ang puwang ng enerhiya sa pagitan ng huling dalawang neutron shell orbitals ay mahina, na nagpapahintulot sa paghahalo sa pagitan ng dalawang shell. Ang pagguho ng shell na ito ay hindi karaniwan at hindi inaasahan para sa 28O.

Ang pagtuklas ng kakulangan ng "double magic" sa oxygen-28 ay isang mahalagang pag-unlad para sa nuclear theory. Mapapabuti nito ang aming pag-unawa sa mga isotopes na may malalaking neutron-to-proton ratios at makakatulong sa pag-evaluate ng mga hindi kilalang nuclear interaction gaya ng three-neutron forces. Ang mga natuklasan na ito ay maaaring magkaroon ng mga implikasyon para sa pag-aaral ng mga katangian ng mga neutron na bituin.

